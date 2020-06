Hacía bastante tiempo que la promoción de un PPV de WWE no se centraba en un combate sin implicaciones titulares. Pero el estatus de Edge y Randy Orton han conseguido que Backlash 2020 luzca en este sentido como una rara avis dentro de la historia reciente de la compañía McMahon. E igualmente, que el PPV del próximo domingo conserve esa condición de escenario de revancha de WrestleMania por el que se hizo célebre pese a situarse después de Money in the Bank 2020.

Aunque perderá fuelle en cuanto a su presentación, porque WWE emitirá Backlash 2020 parcialmente grabado, cuando supimos que ese Edge vs. Randy Orton ya tuvo lugar. Un importante hándicap de cara al atractivo que pueda suscitar entre los seguidores de la compañía que de nuevo, sí o sí deberán ver la cita a través de las pantallas; cuando, en otra conexión, Backlash surgió en origen de la serie In Your House.

Así, desgraciadamente desde la comodidad de sus casas, les informo acerca de cómo ver Backlash 2020, sexto PPV del 2020 en WWE: tanto las horas de emisión en los principales países de habla hispana, como los distintos canales de seguimiento cartel, junto al cartel que iré actualizando según se produzcan nuevas confirmaciones.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) - 5:00 PM

Madrid (España) - 0:00 AM del lunes 15 de junio

Santiago (Chile) - 6:00 PM

Buenos Aires (Argentina) - 7:00 PM

Bogotá (Colombia) - 5:00 PM

Asunción (Paraguay) - 6:00 PM

Belmopán (Belice) - 4:00 PM

Caracas (Venezuela) - 6:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) - 4:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) - 5:00 PM

La Habana (Cuba) - 6:00 PM

La Paz (Bolivia) - 6:00 PM

Lima (Perú) - 5:00 PM

Managua (Nicaragua) - 4:00 PM

Montevideo (Uruguay) - 7:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) - 6:00 PM

Quito (Ecuador) - 5:00 PM

San José (Costa Rica) - 4:00 PM

San Juan (Puerto Rico) - 6:00 PM

San Salvador (El Salvador) - 4:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) - 6:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) - 4:00 PM



(Show principal)

Ciudad de México (México) - 6:00 PM

Madrid (España) - 1:00 AM del lunes 15 de junio

Santiago (Chile) - 7:00 PM

Buenos Aires (Argentina) - 8:00 PM

Bogotá (Colombia) - 6:00 PM

Asunción (Paraguay) - 7:00 PM

Belmopán (Belice) - 5:00 PM

Caracas (Venezuela) - 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) - 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) - 6:00 PM

La Habana (Cuba) - 7:00 PM

La Paz (Bolivia) - 7:00 PM

Lima (Perú) - 6:00 PM

Managua (Nicaragua) - 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) - 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) - 7:00 PM

Quito (Ecuador) - 6:00 PM

San José (Costa Rica) - 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) - 7:00 PM

San Salvador (El Salvador) - 5:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) - 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) - 5:00 PM

► Cartel

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. The Miz y John Morrison

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Nia Jax

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. Andrade

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS

Sasha Banks y Bayley (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross vs. The IIconics

Edge vs. Randy Orton

Jeff Hardy vs. Sheamus

► Cómo ver Backlash 2020