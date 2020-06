Fury vs. Joshua, aseguran dos peleas

Fury vs. Joshua, la pelea para definir quién es el mejor británico de peso completo.

Los dos han demostrado ser de lo mejor al tener todos los cinturones: Anthony Joshua tres y Tyson Fury uno.

Ahora les queda demostrar quién es mejor que el otro.

It’s official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, I got to smash @bronzebomber first then I’ll annihilate @anthonyfjoshua #WEARESPARTANS

MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN.🙏🏻👍🏻 god bless pic.twitter.com/18FfVKfCax

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 10, 2020