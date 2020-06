Bianca Belair había debutado en Raw con pie fuerte. Eso, sin contar la destacada actuación que tuvo en Royal Rumble 2020 cuando logró un total de ocho eliminaciones. Sin embargo, luego de una breve rivalidad en compañía de The Street Profits, en contra de Zelina Vega, Ángel Garza y Austin Theory, de la cual salió victoriosa, no se la ha vuelto a ver en televisión.

Si bien es indudable la capacidad en el ring de la EST de WWE, la personalidad fuera de ella es algo que mucha gente ha destacado, entre ellas, Stephanie McMahon, quien en una entrevista con The Female Quotient notó lo diferente que es Belair fuera de su personaje en pantalla, a quien la considera como una de las "atletas más increíblemente talentosas que haya visto".

"Bianca ... No la conozco muy bien personalmente, pero sé su historia y la he visto subir de rango. Es una de las atletas más increíblemente talentosas que he visto en mi vida. Tan fuerte. Su personaje es simplemente descarado, y quiero decir, ella simplemente entrará allí y dirá las cosas como son, y luego actuará orque tiene todo lo que necesita para respaldarlo. Pero entonces, a nivel de personalidad, en realidad bastante reservada. Y es muy dulce, y un poco callada, y muy diferente al personaje que retrata".

"Ella es verdadera, y es fiel a sí misma. Y fiel a su mensaje, y fiel a su hombre. Tienen una relación increíble, y de hecho vi a Bianca en el ring una noche teniendo, en ese momento, uno de los encuentros más importantes de su carrera, y sentada detrás del escenario, mirándola, estaba Montez Ford. Tenía lágrimas en los ojos cuando ella llegó por la parte de atrás, y se abrazaron, y fue como ... Ella tenía todo su apoyo, y uno podía sentirlo, y fue increíble. En ese momento, su carrera estaba un poco por delante de lo que él estaba haciendo".

Con respecto al nuevo proyecto que han impulsado Bianca Belair y Montez Ford, Culture Connection, este también tuvo el elogio de Stephanie McMahon, quien mencionó lo "increíble" que era.

"Lo que están haciendo en The Culture Connection es increíble. Lo comprobé cuando lo lanzaron por primera vez, y creo que han continuado agregando cosas, pero creo que cualquier cosa que podamos hacer para amplificar nuestras voces, amplificar voces de todas las comunidades pero, en particular, la comunidad afroamericana. Y, si estás proporcionando recursos, de eso estamos hablando, ¿verdad? Educación y conciencia. Ahí es donde creo que realmente comienza tener estas conversaciones y escucharnos unos a otros."

.@MontezFordWWE & I created this is website:https://t.co/droBf9tUTu

Please go check it out and give any suggestions or content you think should be added!

Thank you to everyone who has contributed so far!

Let’s stay connected, informed, & active! pic.twitter.com/u4Pa7AOc2Z

— Bianca Belair (@BiancaBelairWWE) May 30, 2020