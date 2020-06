Por qué no usa botas es una pregunta que seguro que muchos fanáticos de WWE se están haciendo, sobre todo si recuerdan que Rusev tampoco las utilizaba en un primer momento hasta que fue obligado por las lesiones. El "Bro" dio una breve explicación durante una reciente entrevista con mi compañero Vicente Beltrán, pero hablando con The Sun quiso profundizar un poco más. Matt Riddle responde a Booker T, que afirmó que lo único que le falta a la estrella de SmackDown son un par de botas. La verdad es que envía un claro mensaje al miembro del Salón de la Fama.

Estas fueron las declaraciones de Riddle:

"No sé qué pasa con este tipo. Siempre tiene algo que decir. No voy a usar botas. He estado haciendo esto durante mucho tiempo, lo he hecho descalzo y con mucho éxito. No digo que no haya sufrido lesiones, eso puede pasar, pero al mismo tiempo se puede decir lo mismo de usar guantes o de usar un protector bucal.

"Es lucha libre profesional, es entretenimiento deportivo. Es un loco show en vivo. Cualquier cosa puede pasar, ya saben. Podría torcerme un tobillo o romperme un dedo. Podría perder un diente, ya perdí un par, las cosas suceden. Booker, te respeto, pero no voy a usar botas. Lo siento".