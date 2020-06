Becky Lynch se encuentra fuera de acción, disfrutando de una nueva etapa en su vida. Será madre junto con Seth Rollins. La pareja espera con mucha ilusión a su primogénito, y ninguno de los dos ha puesto esta parte de su vida en privado, pues Becky ama compartir fotos incluso de las ecografías de su bebé. Y aunque fue su decisión quedar en embarazo, esta decisión no ha dejado de causar polémica, pues varias personas consideran que Becky estaba en la cima del mundo y decidió cumplir un sueño personal que tal vez perjudique a la división femenil más de lo mal que ya está.

► A lo Jim Cornette: Shayna Baszler ataca a Becky Lynch

Entre los que piensan así está Shayna Baszler, quien apareció en la más reciente edición de WWE's The Bump y tachó a Becky de irresponsable:

"Creo que todo lo de su embarazo es basura. ¿Con qué estamos tratando? ¡Irresponsabilidad! Tenía responsabilidades que mantener como campeona de la división. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuida tus responsabilidades primero. No abandones la división en un alboroto y no entregues tu título a quien quieras.

"Es ridículo, pero a todos les ha gustado lo que pasó, como: 'Oooh, es tan maravilloso, la la la lala'. Todos están felices por Becky, pero si Becky fuera la hija de alguno de ellos, la golpearían en la cabeza y le dirían que tenía que haber sido más inteligente. Es la doble moral".

Como también es doble moral el haber atacado a Jim Cornette por haber dicho exactamente las mismas frases que Shayna esté diciendo, bajo su personaje o no, algo que no se sabe, pues The Bump a veces es guionizado y a veces no.