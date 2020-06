Debido a la pandemia del Covid-19 que ha afectado a todas partes del mundo, para minimizar el riesgo del contagio ya el presidente de Top Rank Promotions, Bob Arum dijo que estará llevando a cabo varias peleas con medidas preventivas.

El problema es que una de sus máximas estrellas, Tyson Fury que es el Campeón Mundial Peso Completo CMB dijo que si le ofrecen una pelea que será sin público no la va aceptar.

Embed from Getty Images

"Creo que eso no motivaría si te soy honesto. Sería como pelear en el gimnasio, no es un evento real. Y no puedes tener al Campeón Mundial Peso Completo sin público. Creo que no funcionaría. No es por el dinero, el dinero es aparte, he hecho mucho dinero. Todos saben que es así''.

Fury tambien comentó que varios boxeadores que son de la misma promotora estarán peleando con las mismas condiciones para evitar el contagio de dicha enfermedad han hecho mucho dinero.

Embed from Getty Images

"Muchos de los boxeadores que ya van a pelear han hecho mucho dinero a traves de su carrera. Pero, yo creo que estaría robandole a los fanaticos la oportunidad de ver el boxeo en vivo. Así que eso a mi no me motiva para nada. Yo, personalmente, si me hacen una oferta para pelear sin público no voy a hacerlo."

En su ultimo combate, Fury venció a Wilder en una revancha por nocáut en el septimo asalto el 22 de febrero del 2020. Estaban negociando una tercera pelea para junio del mismo ano pero tuvo que ser pospuesta.

Embed from Getty Images

Hasta ahora, se esta avaluando si se podra hacer para octubre o noviembre y fuera de los Estados Unidos. Va a pasar pero como todo, se estaran evaluando la mejor manera para evitar el riesgo de contagiarse con el Covid-19.

¿Quien creen que gane en una tercera pelea? Podra Fury retener o sera Wilder quien se corone una vez mas?

fuente:boxingscene.com