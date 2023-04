Adam Cole elige rivales para AEW All In

De lo que más se hablará este verano en la actualidad de AEW, si CM Punk lo permite, pasa por unas coordenadas: 27 de agosto, Wembley Stadium de Londres (Inglaterra). Ningún evento como All In viene suscitando mayores expectativas actualmente entre los seguidores, cuando podemos decir que se trata del más importante para la historia “All Elite”.

Y volviendo a Punk, dando por hecho que este ya haya regresado, podría vérselas allí contra Chris Jericho. ¿Suficiente para llenar tamaño escenario británico? Diríamos que no, y así, también se habla de un Kenny Omega vs. Will Ospreay III. Y de un combate de retiro de Sting. Incluso, quién sabe, Goldberg se estrene como “All Elite”. Sin olvidar a Kota Ibushi, quien ya levantó la mano.

Como pueden observar en la imagen promocional adjunta, Britt Baker y Adam Cole deberían formar parte de AEW All In. Así que durante la reciente entrevista que ambos coincidieron a Good Karma Wrestling, fueron preguntados por quiénes serían sus rivales soñados para el gran PPV. Y si bien Baker no quiso dar nombres concretos, Cole sí.

6 years ago this handsome babe asked me to be his girlfriend. The most beautiful soul who truly has a way of making everyone around him smile. (He also flosses every night 😍) I’ll always be in your corner and I’m so incredibly proud of you. Love you @AdamColePro pic.twitter.com/lhs6RwhOUq