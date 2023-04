¿Por qué WWE trajo de vuelta Night of Champions?

Aunque se venía especulando que los torneos King y Queen of the Ring volverían a aparecer en WWE y que este se iba a dar en Arabia Saudita, WWE sorprendió al mundo hace unos días que el evento en dicho país ahora se llamará Night of Champions. Evidentemente, como el nombre sugiere y ha ocurrido en ediciones pasadas, querrán que todos sus títulos estén en juego ese día, dejando la incertidumbre en torno a Sami Zayn y Kevin Owens, Campeones Indisputables de Parejas WWE, quienes por diversas razones no han pisado el país asiático en los eventos previos.

► Cambio a Night of Champions podría tratarse de algo “obvio”

Aunque de entrada se desconocía el motivo por el cual WWE tomó la decisión de cambiar el nombre a su próximo evento premium que se llevará a cabo en Arabia Saudita, el reciente Wrestling Observer Newsletter dio una actualización, señalando que el motivo quedará muy claro con el pasar del tiempo. Tal vez no agrega mayores detalles, pero seguramente esperan que algo suceda en Backlash o en los días posteriores.

“Con respecto a la razón por la cual el show del 27 de mayo en Arabia Saudita se cambió de King & Queen of the Ring a Night of Champions fue una decisión de programación. Nos dijeron que sería obvio por qué después del espectáculo de Puerto Rico y en la preparación del espectáculo.”

Aunque no sabemos por qué WWE cambió el nombre de King of the Ring y Queen of the Ring a Night of Champions, aparentemente lo sabremos muy pronto. En todo caso, ahora la atención está en Backlash, que se llevará a cabo la próxima semana.

Por el momento, no hay ningún encuentro confirmado para Night of Champions, pero seguramente se irá delineando el cartel luego de Backlash.