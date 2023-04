WWE cambia nombre para evento premium en Arabia Saudita

Cuando pensábamos que se iban a conocer a los sucesores de Xavier Woods y Zelina Vega como Rey y Reina de ring, WWE anunció hace pocas horas que el evento premium del 27 de mayo ahora tendrá el nombre de WWE Night of Champions. Lo que no cambia será la sede, ya que esta se mantiene en Jeddah, Arabia Saudita.

The May 27th Premium Live Event in Jeddah, Saudi Arabia will now be WWE Night of Champions! pic.twitter.com/Cxj40LzIza

— WWE (@WWE) April 13, 2023