Aunque se venía especulando que los torneos King y Queen of the Ring volverían a aparecer en WWE y que este se iba a dar en Arabia Saudita, WWE anunció en las últimas horas que el evento en dicho país ahora se llamará Night of Champions. Se desconocen los motivos que conllevaron a esta decisión, pero como el nombre sugiere y ha ocurrido en ediciones pasadas, querrán que todos sus títulos estén en juego ese día.

► ¿Levantará Arabia Saudita la prohibición sobre Sami Zayn?

Una de las incertidumbres que surgieron a raíz del anuncio de Night of Champions es el hecho de si Sami Zayn y Kevin Owens podrían defender sus campeonatos en Arabia Saudita. Recordemos que ambos se han ausentado de los eventos premium en aquel país por razones distintas: mientras el gobierno del país árabe ha impuesto una prohibición sobre Sami, debido a su ascendencia siria, KO había decidido dejar de participar por situaciones políticas.

Recordemos que el año pasado los fanáticos en Arabia Saudita cantaron por Sami Zayn durante la conferencia de prensa antes de Crown Jewel, y en ese entonces Roman Reigns les dijo que no se merecen a Sami. Quizás esta situación pueda influir en cierta manera para que el gobierno de Arabia Saudita levante esa prohibición.

El reciente Wrestling Observer Newsletter señaló que Sami Zayn, al ser Campeón Indisputable de Parejas, podría luchar en Night Of Champions, lo cual implicaría que se levante la prohibición que pesa sobre él.

“El espectáculo del 27 de mayo en Jeddah, Arabia Saudita, que al principio se llamaba King and Queen of the Ring, se cambió a Night of Champions. Eso generalmente significa que todos los campeones defienden. Es notable porque a Sami Zayn se le prohibió previamente ir a Arabia Saudita y luego dijo que no está interesado, y por varias razones, la obvia es el trato a Zayn, Owens tampoco lo ha estado haciendo y fueron campeones de parejas.”

Habrá que ver qué hace WWE en las semanas previas a Night of Champions, pero ciertamente los planes pueden cambiar a más de un mes del evento. O bien Sami Zayn y Kevin Owens hacen el viaje a Arabia Saudita, o podrían perder los títulos en el camino y que sea otro equipo el que lo termine defendiendo allá. Quizás el amor que los fanáticos en Arabia Saudita le expresaron a Sami Zayn durante Crown Jewel puede inclinar la balanza.