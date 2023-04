Charlotte Flair acepta el reto de retirar a Madusa

“Me encantaría tener un combate de retiro. No estoy despreciando ninguna era, pero hay otras eras antes de la Era de la Actitud. Todavía hay una mujer bajo el contrato de la leyenda de la WWE con la que pueden hacer algo. Pero optaron por no hacerlo.

“Un combate de retiro sería maravilloso. Vemos a Trish Stratus y Lita todo el tiempo. Creo que esas chicas son geniales. Pero eso es todo lo que vemos. No estoy harta de ellos. Estoy harta de verlas solo a ellas. Tengo un gran respeto por esas dos mujeres. Pero maldita sea, si fueran ellas a los 60, estarían golpeando el pavimento tan fuerte como yo.

“Tendría que ser alguien con quien pueda tener un gran combate. Que si me golpeo la cabeza y se me olvida algo pueda llevarse la cerilla. Cualquier cosa puede suceder. Podría ser Nattie, Beth Phoenix, Rhea Ripley. Todos quieren ver a Charlotte Flair y Madusa. Sigo pensando que sería fenomenal”.

> Charlotte Flair acepta retirar a Madusa

Arriba leemos una declaración que Madusa realizó a comienzos de año desafiando a Charlotte Flair a una lucha de retiro. Hemos tenido que esperar por la respuesta pero finalmente la tenemos. The Queen dijo brevemente a TV Insider:

“Me sentiría honrada de tener su combate de retiro. Es la primera vez que realmente respondí al desafío. Así que aquí tienes“

Ahora, que suceda o no… Madusa no tiene un combate desde el Royal Rumble 2018, aunque aquello fue un retorno eventual y en realidad puso fin a su carrera en los encordados en el 2000. Mientras tanto, en estos momentos, Charlote Flair está tomándose nuevamente un tiempo de descanso.

¿Te gustaría ver a Charlotte Flair contra Madusa?