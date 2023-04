Adam Cole: “De niño, idolatraba a Chris Jericho”

¿Acaso hay alguien que no sea fan de Chris Jericho? Uno de los mejores de todos los tiempos. Quizá podríamos decir que sus oponentes. Así como es la élite de la lucha libre profesional, sin necesidad de que esto sea una referencia a AEW pues realmente lo es sin importar la compañía, es también alguien realmente odioso cuando lo tienes enfrente, va a hacer todo lo que pueda para acabar contigo. Que le pregunten a Adam Cole y a Britt Baker después del Dynamite de esta pasada noche.

> Adam Cole idolatraba a Chris Jericho

Pero incluso quienes lo sufren no pueden evitar adorarlo, como el mismo Panamá City Playboy señala en su reciente entrevista en Headliner Chicago. Aunque en realidad también dijo algo similar en el programa. No tiene problemas en reconocer su fanatismo por el Y2J. Por otro lado, este no le devolvió el cumplido cuando estaban cara a cara pues le dijo que no tienen absolutamente ningún respeto por él. Eso cuesta creerlo. Porque, de nuevo, ¿quién no es fan de Adam Cole?

“Sí, cualquiera que haya seguido mi carrera sabe que Chris Jericho es un tipo al que idolatraba seriamente. Era alguien a quien observaba, estudiaba y disfrutaba como fanático. Entonces, para Adam Cole, el fanático, estoy muy emocionado por esta semana. En cuanto a qué esperar, es Chris Jericho, por lo que nunca se sabe qué esperar. No sé a qué se refiere con confrontarme, pero estaré listo para el rock and roll”.

¿Te gusta la rivalidad de Adam Cole con Chris Jericho?