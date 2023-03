Adam Cole: “Aún me quedan 10-15 años en el ring”

Adam Cole lo pasó muy mal con sus recientes conmociones cerebrales pero ahora prevé un gran futuro por delante. De hecho, en una reciente entrevista con The Pop Break adelanta que todavía le quedan 10-15 años en el ring. Y si los problemas de salud lo respetan, ¿por qué no? Tan solo tiene 33 años.

> Tenemos Adam Cole para rato

“En lo que respecta al 29 de marzo, no podría estar más eufórico y emocionado de volver al ring. Es mi sueño, esto es todo lo que siempre he querido hacer desde que tenía nueve años y estoy muy orgulloso de la carrera que tengo, de la carrera que he tenido. Pero en muchos sentidos ni siquiera he llegado a mi mejor momento en mi opinión. Siento que tengo 10-15 años más en el ring. Estoy muy agradecido de que me hayan dado esta segunda oportunidad en muchas maneras diferentes. El 29 de marzo va a ser enorme.

“Objetivamente, cuando miro el elenco, porque creo que tantos hombres y mujeres están funcionando a toda máquina en este momento, está tan lleno. Cuando pienso en el tiempo que pasé en AEW, que en realidad antes de que ocurriera esta lesión, no ha pasado mucho tiempo. Hay tanto talento y tanta gente con la que quiero subir al ring. Miras mucho del talento joven que tiene AEW. Me gustaría luchar contra tipos como Jungle Boy otra vez Darby Allin, Sammy Guevara y la lista sigue y sigue de personas con las que quiero subir al ring. Entonces, para responder a tu pregunta, además de convertirme en el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, solo quiero luchar contra algunos de los mejores luchadores profesionales del mundo, y los tenemos aquí en AEW”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo grande de Adam Cole en AEW?