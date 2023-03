Matt Jackson, de los Young Bucks, está lesionado

AEW pierde temporalmente a uno de sus mejores y más populares luchadores, Matt Jackson. El integrante de los Young Bucks, quienes perdieron recientemente el Campeonato Mundial del Tríos, está lesionado, según informa nuestros compañeros del Wrestling Observer.

> Matt Jackson está lesionado

“Matt Jackson actualmente está lidiando con una lesión.

“Bryan Alvarez en Wrestling Observer Radio el martes por la mañana dijo que Jackson había sufrido un desgarro parcial en el bíceps durante la lucha por el Campeonato de Tríos AEW que tuvo lugar a principios de este mes en Winnipeg, Manitoba, Canadá, en AEW Dynamite.

“‘Aparentemente sucedió temprano en el combate y trabajó todo el combate con eso’, dijo Álvarez.

“‘Él optó por no someterse a la cirugía y tiene la esperanza de que regresará más rápido’”, agregó Meltzer. ‘Si pasara por cirugía, podrían ser siete meses’.

“Meltzer no sabía cuál sería el calendario para Jackson.

“’En cuanto al calendario, ¿probablemente no sea demasiado tiempo? No sé. El pay-per-view es en dos meses. Dos meses se sienten pocos, será una lástima si no están en pay-per-view’, dijo.

“Se produjo un ángulo en AEW Dynamite de la semana pasada que vio a The Young Bucks siendo trasladados en camilla a una ambulancia después de ser atacados por el Blackpool Combat Club. Se convirtió en una historia más adelante en el programa que involucró a Hangman Page salvando a Omega después de que BCC atacara a Omega después de su combate contra El Hijo Del Vikingo“.

Continuaremos informando en Súper Luchas sobre el estado de salud de Matt Jackson a medida que tengamos más novedades. Le enviamos nuestros mejores deseos al luchador en su recuperación.

¿Qué opinas de Matt Jackson? ¿Y de los Young Bucks?