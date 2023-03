Amores, muchos, trabajos, alguno, esto sabemos, sin entrar en detalles, de Xavier Woods fuera de la lucha libre profesional, siendo esta su principal profesión, en la cual se desarrolla como Superestrella de la WWE. Pero ni es la única actualmente ni va a serlo en el futuro pues el mismo luchador desvela ahora, en Catch Club, que tiene aspiraciones tanto en el mundo de los videojuegos como en el cine.

> El interés de Xavier Woods en los videojuegos y el cine

“Para películas, sí. Películas y videojuegos, sí, 100%. Si surge la oportunidad y tiene sentido, entonces sí, pero he estado trabajando para asegurarme de tener algo más también. Me encanta la lucha libre, es mi primer amor, lo amaré hasta el día de mi muerte, pero para mí es importante ser diverso en las cosas que hacemos. Gran parte de mi enfoque ha estado en la industria de los juegos, ha estado en ser anfitrión. Quiero centrarme en el hecho de que los luchadores profesionales no son solo personas con músculos que gritan y se dan puñetazos en la cara.

“Eso es un aspecto, sí, pero tienes que entender que somos mucho más que lo que ves en la televisión. Una de mis habilidades es poder salir y hacer lo que pueda para cambiar las perspectivas de la gente sobre la lucha libre profesional. Estoy bien acostumbrado en ese espacio. Me encantaría trabajar creativamente en cualquier cosa que tenga que ver con la lucha libre, genial. Si se trata de videojuegos, genial. Televisión, películas, increíble. Solo quiero hacer algo en lo que pueda crear cosas“.

¿Qué opinas de Xavier Woods?