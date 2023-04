David Finlay se encuentra en el mejor momento de su carrera. El hijo de Finlay ha convertido NJPW en su casa después de ocho años trabajando en la compañía -solo en 2021 en IMPACT tuvo más combates que desde 2015 en New Japan- y en la actualidad además es el líder del Bullet Club. También ha luchado en ROH, AEW o CMLL. Con solo 29 años, es interesante apuntar. Y de la misma manera fue Campeón de Parejas IWGP, Campeón Mundial de Parejas Impact o Campeón de Tríos de Peso Abierto NEVER.

> David Finlay, con Natalya y Tyson Kidd

Un día nos preguntamos qué iba a ser de él y hoy confirmamos que no solo ha seguido los pasos de su padre sino que ha construido su propia carrera en la lucha libre profesional. Dicho esto, mientras hablaba recientemente en Sports Illustrated acerca de su estilo en el encordado, The Rebel daba a conocer que sigue entrenando con Natalya y Tyson Kidd en su gimnasio en Tampa Bay. La luchadora y el productor de WWE son reconocidos, entre otras muchas cosas, como entrenadores.

“Veo lucha libre todos los días. Mis tres favoritos para ver son Bret Hart, Shawn Michaels y mi padre, Fit Finlay. El último año, año y medio, viviendo en Tampa, vivo bastante cerca de Tyson Kidd y Nattie Neidhart, y he entrenado con ellos en su ring. He estado usando el cerebro [de Kidd] durante el último año y medio en su versión de la mazmorra [gimnasio]. Crecí con un ring en mi patio trasero, al igual que Nattie. Estoy allí de forma regular perfeccionando mis habilidades. No es tanto entrenar. Se siente más como un Fight Club, y eso se traduce bien para mí en New Japan”.

