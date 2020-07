Entre los ya tan lejanos despidos de WWE, la expiración de acuerdos, la pandemia y la decisión de algunos luchadores de luchar sin contrato, la lista de los 8 agentes libres más calientes de la actualidad se nutre de personalidades muy interesantes. No todos predecibles, de hecho. Slammiversary 2020 se quedó con algunos de ellos, pero en la presente haremos un repaso de aquellos que todavían no tienen un lugar al que llamar hogar.

Pero antes, ¡una pequeña parada en boxes! ¿Así que quieres ser creativo y programar tus propias luchas, experimentar el "fantasy booking" en su máxima expresión? Entonces, ¡CuadrilateroManía es la solución para ti!

¿Te gustaría tener el control creativo absoluto de la soñada batalla entre WWE y AEW? ¿Crees que eres lo suficientemente creativo para diseñar el cartel del evento y programar/escribir épicos episodios de Raw, Dynamite, NXT y SmackDown? Dispones de todo el elenco de WWE y AEW, además del más importante sitio de lucha libre en español para presentar todas tus ideas... ¿Estás dentro?

Encuentra todo lo que tienes que saber en el siguiente video (con cameos de Vince McMahon y Tony Khan incluidos):

¡Ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al siguiente banner y a la campanita de notificaciones para no perderte de nuestros últimos tops!

► Eddie Kingston

La aparición sorpresa de Eddie Kingston en el último episodio de AEW Dynamite dio que hablar. Después de una promo increíble, seguida de una lucha que no se quedó atrás, el hashtag #signeddiekingston se hizo viral en Twitter. Si Tony Khan contrató a Ricky Starks apenas volvió tras bambalinas, lo mínimo que podría haber hecho con Kingston sería lo propio. Sin embargo, Kingston ha sido un pilar pesado en la NWA de Billy Corgan, por lo que quizá la exclusividad no sea una posibilidad. En edad, no es ningún niño —como bien lo afirmó el miércoles—, pero que es diferente, todos coinciden.

► Sting

¿Está el "Stinger" retirado? Él ha asegurado que sí, y le creemos. Ahora, si recordamos su introducción al Salón de la Fama de WWE en 2016, hizo uso de su icónica frase "lo único seguro sobre Sting es que nada es seguro". Seguramente, haciendo alusión a un sueño que en declaraciones dejó muy claro como único incentivo: una última lucha contra The Undertaker. Hace unos meses, no obstante, también pareció jugar con la posibilidad de un mano a mano con Lance Archer, algo que Cody no dejó pasar y hasta alimentó tributándole en Double or Nothing 2020. Expirado su contrato de leyenda con WWE, sus posibilidades son infinitas... si está abierto a escuchar ofertas.

► Miro (Rusev)

Si consideramos edad (35) y popularidad, el máximo proyecto en el mundo ahora mismo ha de ser Miroslav Barnyashev, la ex Superestrella conocida como Rusev. Ya fuera de WWE, la mayor sorpresa de aquella tanda de despidos post-WrestleMania 36 está de momento sin un lugar al que llamar hogar. Den por descontado que eso cambiará muy pronto, pues las ofertas no le faltarán. El momento quizá no sea el indicado para sentarse a negociar; en plena pandemia, con tan sólo un par de empresas en actividad, las opciones son limitadas. O capaz, quién sabe, busque alternar entre diversos lugares...

► Rey Mysterio

Aparentemente, si nos guiamos estrictamente por las últimas informaciones de Dave Meltzer del Wrestling Observer, Rey Mysterio garabateará su firma en el papel con WWE más pronto que tarde. Mientras tanto, la leyenda viviente sigue trabajando bajo un acuerdo de palabra, fecha por fecha, como agente libre. Eso significa que legalmente puede sentarse a hablar con New Japan Pro Wrestling, All Elite Wrestling, Impact Wrestling, Ring of Honor, Major League Wrestling, o cualquier empresa que él desee. ¿Será así?

► CM Punk

Al menos un puñado de veces al año, el rumor de un regreso de CM Punk a WWE se convierte en el tópico destacado. Nos sorprendió que después de la cancelación de WWE Backstage, el programa que lo tenía como panelista ocasional en Fox Sports 1 (Estados Unidos), esas especulaciones no asomaran una vez más. Y más considerando que antes de ser contratado para dicho rol, su mánager le comentó a representantes de WWE que su cliente estaba dispuesto a escuchar ofertas para volver al cuadrilátero. Su personalidad sin filtro terminó por cerrarle las puertas de las dos más grandes empresas norteamericanas, así que un "des-retiro" pareciera muy lejano.

► Jeff Cobb

Cuando Jeff Cobb debutó, o mejor dicho arrasó AEW a principios de este año, la afición se volvió loca por una contratación que creían iba a ser una de las mejores de los élite hasta la fecha. Resultó que en ningún momento iba a ser más que ese par de semanas en TNT, puesto que Cobb estaba a gusto con ROH y no tenía intención de desprenderse de la gigante independiente. Él mismo admitió que aquellas apariciones fueron una herramienta de negociación con los de Sinclair, y desde entonces se ha manejado a base de palabra, sin contratos de por medio.

► FTR

¿Alguien dijo acuerdo de palabra? No se extrañen si, cuando las cosas se normalicen un poco, los FTR digan presente en un show de NWA Powerr, NJPW o en cualquier otro escenario alrededor del globo. ¿Por qué? Porque pueden: en una entrevista con el Wrestling Inc Daily Podcast, describieron su situación con AEW como "un trato de caballeros. Nosotros confiamos en Tony [Khan] y él confía en nosotros". Dax Hardwood y Cash Wheeler han comentado que planean rotar y saborear distintas alternativas antes de quedarse en un solo lugar. Hasta entonces, el cartel de "agentes libres" seguirá colgando.

► Brock Lesnar

La reacción de muchos al leer el nombre de Brock Lesnar será de incredulidad, ¿o estamos equivocados?. Y es que el acuerdo con la Superestrella WWE más taquillera de la actualidad acabó en junio y hasta donde se sabe, WWE no le ha renovado. Cada negociación con "La Bestia Encarnada" es un dolor de cabeza para Vince McMahon, y ahora lo sería más estando en medio de una epidemia mundial y menos fuentes de ingresos. Es por eso que la decisión sería no traerle de nuevo hasta que la situación se normalice, algo que no asoma en el horizonte al corto plazo. ¿Conversará con otras compañías entretanto? El único peligro se llama UFC.

Si te gustó este artículo y quieres más similares, ¡ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al siguiente banner y a la campanita de notificaciones para no perderte de nuestros últimos tops!