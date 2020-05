El mundo de la lucha libre independiente se sorprendió el pasado 12 de febrero, cuando el talentoso Jeff Cobb, reconocido por ser parte de ROH, debutó en AEW. Y no de una manera débil, no, sino de la mano de Chris Jericho, el entonces Campeón Mundial de Peso Completo AEW, quien lo presentó como "un cazador, un asesino a sueldo" que daba palizas y terminaba carreras. Cobb apareció al final de la noche y le dio una paliza a Jon Moxley junto a los demás mientras del Inner Circle, y su nombre se convirtió en tendencia a nivel mundial.

► ¿Jeff Cobb sigue en AEW?

Si bien rápidamente se determinó que Cobb era un agente libre que podía aparecer en ROH y en NJPW, al igual que en AEW, la gente esperaba verlo más seguido en esta compañía, aunque lo único que ocurrió fue que a la semana siguiente fue derrotado por Moxley y no volvió a aparecer. Ahora, el luchador ha confirmado que esa aparición fue de una sola noche. Lo dijo en el ROHStrong podcast esta semana, y además, se refirió a su futuro, diciendo que si bien es luchador independiente, tendrá que definirse por una empresa en algún punto muy cercano.

"Había tal vez solo cinco o seis personas que sabían que iba a llegar a AEW. Cody Rhodes sabía, porque estaba en contacto con él. Jon Moxley sabía porque le iba a dar esa paliza. Solamente fui programado para algunos shows, pero después de mi segundo evento, no volví a aparecer. Para ser sincero, solamente estaba aprovechando mi situación contractual única.

"El primero de enero, mi contrato con ROH expiró y dejé muy claro que me gustaría quedarme y trabajar con Ring of Honor, porque creo en la empresa y creo en la dirección en la que vamos, especialmente el talento. El talento es ridículamente bueno. Mi objetivo era quedarme en ROH, pero surgió esa oportunidad y la aproveché.

"Siento que fue bueno para ambas partes, porque las personas que solo ven AEW pensaría que si luego Jeff Cobb no era de Ring of Honor o algunas personas hasta ahora se estaba preguntando qué era ROH y fueron a mirar el show y ahora hay más ojos que no habían estado en ROH antes.

"Creo que ayudó a todos en el gran esquema de las cosas. Fue divertido. Fue un día de buena paga. Estoy contento de no haber firmado un contrato exclusivo con la compañía... pero hay ventajas y desventajas en ser exclusivo y no serlo. Eventualmente me voy a asentar".

Así las cosas, Jeff Cobb aparecerá en ROH y otras compañías por acuerdos de una sola noche, hasta que tome la decisión que quedarse en AEW o en ROH, que es lo más probable.