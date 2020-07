El miembro del Salón de la Fama de WWE nunca se ha ocultado a la hora de mostrar públicamente cuáles son sus opiniones respecto a los grandes problemas de esa sociedad. Por eso a nadie sorprenderá saber que Batista respalda el Black Lives Matter.

Además lo hace junto a Mick Foley. De hecho, el también Hall of Famer del imperio de Vince McMahon fue quien dio comienzo a su "alianza" en Twitter con la que ambos mostraron su apoyo a las personas que están sufriendo porque el tono de su piel es más oscuro.

Los dos también apuntaron a que mostrarse tan claramente de un lado conlleva la pérdida de algunos seguidores. Porque no todos piensan como ellos y en vez de aceptar esto prefieren dejar de seguirlos. Es comprensible con gente como esa. De hecho, a ninguno de los dos les importa.

Lose followers gain love & respect. It’s a no brainer. You’re such a good man @RealMickFoley .. and you’re in good company. #onerace #BlackLivesMatter https://t.co/b1e0SOlCPt

Thank you Dave. I really appreciate that.

— Mick Foley (@RealMickFoley) July 28, 2020