Anoche se llevó a cabo la edición 2020 del PPV Slammiversary, y el show debemos decir que pudo cumplir con las expectativas que había en redes sociales porque fue muy bueno. Hubo varias coronaciones nuevas, hubo buenos combates, y sobre todo, hubo muchos regresos de estrellas de la vieja guardia: EC3, Chris Sabin, Alex Shelley, Eric Young y Luke Gallows.

► Los impactantes regresos a Impact Wrestling, ¿un tercer renacer para la compañía?

Los primeros dos regresos se dieron en la primer lucha de la noche, en donde The Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabin, regresaron a Impact Wrestling tras 8 y 6 años respectivamente, ya que si bien Chris Sabin firmó contrato con Impact el año pasado, en marzo, fue como Productor y no como luchador.

Lucharon y tras casi 15 minutos, derrotaron a The Rascalz (Zachary Wentz y Dezmond Xavier):

En el evento estelar, se reveló a Eric Young como el luchador misterioso que iba a competir contra Ace Austin, Trey, Rich Swann y Eddie Edwards por el vacante Campeonato Mundial de Impact Wrestling:

Ya al final de la velada, cuando Eddie Edwards celebraba su coronación como nuevo Campeón Impact Wrestling, aparecieron los Good Brothers, Karl Anderson y DOC Gallows (Luke Gallows hasta hace poco, siendo el único que regresa, pues Anderson debuta) y ayudaron a Edwards a evitar una paliza de Ace Austin y Madman Fulton. Los Good Brothers y Edwards celebraron en el ring, y fue en ese justo comento cuando el dos veces ex Campeón Mundial de Peso Completo TNA, EC3, tiró su copa de vidrio contra la pared anunciando su llegada a Impact Wrestling.

"Damas y caballeros... EC3".

"EC3 está de regreso".

Su primera aparición televisiva en su nueva casa será este próximo jueves: