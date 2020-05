El guiño de Cody a Sting en Double or Nothing — ¿Se aproxima a AEW?

Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Cody perdió la posibilidad de retar por el Campeonato Mundial AEW de por vida, pero eso no le impidió convertirse en el nuevo e inaugural Campeón TNT al triunfar ante Lance Archer en un combate que de hecho lo tuvo a "The Murderhawk" como dominante durante gran parte del encuentro. La contienda, por momentos lenta, tuvo también momentos de brillantez.

► El guiño de Cody a Sting en Double or Nothing

En uno de sus muchos comebacks, Cody soltó toda la bronca que llevaba y desató toda su furia a base de codazos biónicos al estilo de su padre, un Final Cut como homenaje a su hermano Dustin —víctima de las garras de Archer en un pasado Dynamite—, pero lo que más captó la atención de los espectadores fue la movida que le siguió a esta secuencia: el Stinger Splash. Y para despejar cualquier duda, antes de maniobrar, el Vicepresidente Ejecutivo hizo el típico grito del ex Campeón Mundial WCW. ¿A qué se debió este tributo?

Esto llega en un momento sumamente particular, entre rumores y especulaciones de que Sting podría sumarse a la familia de All Elite Wrestling en breves. La especulación se originó luego de que el miembro del Salón de la Fama de WWE y TNA terminara su acuerdo de leyenda con WWE recientemente, para luego intercambiar tweets con Archer. A partir de esto, Dave Meltzer dio a entender en un episodio de la Wrestling Observer Radio que el veterano tendría chances de recalar en AEW, sea en el rol que fuese:

«Obviamente, no tiene relación con WWE, lo que realmente me sorprende porque es uno de esos tipos que no pensaba dejaría de tener relación con WWE.

«Pero sobre Sting, pienso que hay humo en el fuego. Primero, porque está tuiteando sobre AEW, y Sting no va a hacer eso a menos que esté prestando atención a algo que le interese, y ellos lo están reconociendo de alguna manera, aunque cuando les pregunto, no obtengo respuesta. Si no hubiera nada, estoy seguro de que me dirían que no hay nada.

«Así que creo que hay algo. Si ya han llegado a un acuerdo, lo anunciarán a su manera, porque a veces suelen esperar varias semanas. Y si no tienen un acuerdo, probablemente es algo que estén contemplando».

► Cody y su obsesión con Sting

Como dato curioso, Cody también había interactuado de una manera peculiar con quien fuese su luchador favorito cuando era pequeño:

¿Por qué habrá hecho esto el nuevo portador del título TNT? Den por descontado que lo ha hecho para echar más leña al fuego. La pregunta es: sabiendo las consecuencias de sus actos, ¿por qué lo haría si no estuvieran al menos negociando? Estén atentos a SÚPER LUCHAS para seguir de cerca el futuro de "The Icon" y una posible llegada a la "competencia" de su ex empleadora.