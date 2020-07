Dave Meltzer: "Brock Lesnar no volverá pronto a WWE"

La frase que los fanáticos de "La Bestia Encarnada" no quieren escuchar: Brock Lesnar no volverá pronto a WWE. Pero esta es la última novedad al respecto. Mucho se ha estado hablando de esta leyenda de la lucha libre profesional desde su último combate, disputado en WrestleMania 36, pero sigue sin haber una fecha concreta respecto a cuándo volverá a los encordados.

Mientras, Drew McIntyre sigue reinando como Campeón WWE. Es de suponer que cuando Lesnar vuelva será para intentar recuperar este título. Pero históricamente no es lo que ha hecho en los últimos años después de perder. Estaría bien que Paul Heyman apareciera en un show televisado para ir adelantando la presencia de su cliente. Pero eso tampoco ha ocurrido todavía.

► Brock Lesnar no volverá pronto a WWE

La última novedad la pone sobre la mesa Dave Meltzer, con esta publicación en su boletín Wrestling Observer:

"Brock Lesnar no está programado para el SummerSlam de este año. Una de las razones por las que impulsó tanto a Drew McIntyre es porque no iba a volver pronto. Heyman no ha sido llevado de vuelta a la televisión desde que fue cesado como director creativo de Monday Night Raw".

Ni en el PPV de 23 de agosto ni en una fecha próxima va a volver Lesnar a la acción luchística. Y parece que no podrían existir más motivos para que no lo hiciera: permitir que McIntyre tenga un reinado alejado de él a ver qué tal se defiende sin su poderosa sombra, "La Bestia" tiene dinero más que suficiente y no necesita trabajar, la Era Covid está golpeando con fuerza Estados Unidos y él está más a salvo en su casa en Canadá...

Podría incluirse que no se permiten viajes entre ambos países -es la razón de la ausencia de Robert Roode y los Singh Brothers- y no sería mentir pero en realidad cuando se trata de Lesnar, sí Vince McMahon quisiera tenerlo, lo tendría.