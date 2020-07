La privilegiada posición de AJ Styles en WWE tras sólo 4 años allí

Cuando Luke Gallows y Karl Anderson fueron despedidos de WWE el pasado 15 de abril, AJ Styles culpó a Paul Heyman de no impedir este movimiento. De hecho, parece que su regreso poco después a SmackDown tuvo tal motivación, al negarse a seguir trabajando junto al mánager de Brock Lesnar.

Se dice que desde entonces, "The Phenomenal" siente bastante culpabilidad por no haber evitado la salida de los "Good Brothers", quienes, no obstante, ahora lucen muy contentos en Impact Wrestling.

A pesar de la supuesta jugarreta de Heyman, la diferencia de estatus de Styles respecto a sus antiguos colegas del Bullet Club era demasiado grande como para culpar a Heyman o al propio Styles. Y Gallows así lo consideró durante su recientísima entrevista concedida a Chris Van Vliet.

posición de AJ Styles en WWE

► AJ Styles juega en otra liga

«No quiero poner toda la responsabilidad en AJ, pero AJ tuvo mucha influencia en que estuviésemos en WWE. Eso no es malo. Él no lo sabía, y creo que por eso se sintió tan mal al respecto. Somos hombres adultos. No es culpa de nadie, pero él se sintió muy mal. Nos convenció de que nos quedáramos. "Os digo que todo va a salir bien". Y luego no fue así. «Pero no estamos enfadados con él. Ni por un segundo. Es lucha libre. Es entretenimiento. La rueda tiene que seguir girando. Si se hubiera ido a AEW, nos hubiéramos ido con él. Su contrato también acababa en enero y podíamos habernos ido juntos. «Él está en un nivel distinto a nosotros. Alcanzó un nivel de tipo top en WWE muy distinto al nuestro. Trabaja con unas cantidades de dinero distintas y con un apoyo creativo distinto también. No sé si está cerca de irse de WWE. Ellos siempre trataron bien a AJ. Es algo mayor que nosotros. «En confianza nos dijo la oferta que le hicieron para quedarse y era increíble. No importa lo bien que lo estén haciendo ahí fuera. Es muy complicado decir que no a alguien que te ofrece ese dinero. Eso es así».

Las declaraciones completas de Luke Gallows (y Karl Anderson) a Chris Van Vliet pueden escucharse aquí.

________________________________________________________________________________

