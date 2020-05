Resulta imposible determinar a dónde conducirá el destino de aquí a unos días, unos meses o unos años, y más si hablamos del siempre movido mundo de la lucha libre. Luchadores van y vienen de empresas, en un constante intercambio por momentos impredecible. Sin embargo, tenemos motivos para creer que estas 7 personalidades no recalarán en AEW, no al menos a largo plazo.

La siguiente es la versión escrita del video de Cuadrilátero sobre las 7 Personalidades Que AEW Nunca Contratará.

¿Por qué los directivos de AEW están enojados con CM Punk y ya no desean hacer negocios con él? ¿Qué dos populares ex Superestrellas de WWE han sido descartados y qué dos incidentes con una estrella de la compañía no les ayudó a cambiar su suerte? El gran nombre que Kenny Omega tiene como prioridad para contratar, pero que no ha podido obtener y probablemente no pueda. Además, el par de polémicos personajes que están baneados por All Elite y la loca teoría conspirativa de uno de ellos que también involucra a WWE.

Dale play para enterarte de estas y muchas más curiosidades en el último video de Cuadrilátero:

¡Ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote suscribiéndote mediante el siguiente banner y dándole a la campanita de notificaciones para no perderte de nuestros últimos tops!

► Kota Ibushi

Desde su creación, AEW ha seguido la filosofía de acercarse a las demás promociones con el fin de “crear una industria más unida”. La palabra se cumplió, y antes de siquiera empezar, los élite ya anunciaban su colaboración con la Triple A de México o la OWE de China. Eso por no mencionar la exposición ofrecida al talento independiente en su show secundario, Dark. Pero claro, a la larga no todo salió como se esperaba. Si trabajar codo a codo con WWE era en un principio un deseo –lejano, pero existente-, terminó por convertirse en poco menos que una guerra al ir frente a frente contra NXT la noche de los miércoles.

Ahora, si a relaciones rotas nos referimos, el podio se lo lleva New Japan Pro Wrestling. La empresa japonesa, techo de consolidación de los Young Bucks o Kenny Omega, no se separó en buenos términos de los Vicepresidentes Ejecutivos, al punto de descartar públicamente cualquier reunión, y rumoreándose incluso que la organización intentó impedir la entrada del ex Campeón Mundial IWGP al país. Todos sabemos de la amistad de Omega con Kota Ibushi y su deseo de que éste arribe en algún momento a AEW. Sin embargo, como el fiel soldado de NJPW que es Ibushi, parece muy poco probable que los Golden Lovers se reencuentren en suelo estadounidense.

► Austin Aries

El de Austin Aries es un currículum impresionante. El hombre luchó en algunas de las empresas más grandes del mundo por décadas, llámense Ring of Honor, TNA Impact Wrestling o WWE. En las dos primeras, Aries es considerado una figura digna de miembro del Salón de la Fama, y en su paso por tierras de los McMahon, regaló a los aficionados algunos de los momentos más memorables de la corta historia de 205 Live.

Una lástima que su reputación, que ya de por sí venía dañada desde sus tiempos en WWE, terminara por irse a la alcantarilla cuando segundos después de perder el Campeonato Mundial de Impact en el estelar de Bound For Glory 2018 ante Johnny Impact, se levantara ileso de la lona y empezara a despotricar en plena transmisión contra Don Callis, directivo de la empresa.

Aquello no estaba en planes y acabó arruinando la coronación de Impact en el evento más importante del año. Se desconoce qué le llevó a actuar de tal modo, pero sería su última aparición en la empresa. Desde entonces, sus oportunidades laborales se han visto drásticamente reducidas, y las posibilidades de que alguna vez suba a un ring de AEW son remotas.

► nZo & CaZXL

Hay similitudes, sin duda, entre el dúo alguna vez conocido como Enzo & Cass y Austin Aries. Lo que hace de nZo & CaZXL algo tan particular es su juventud, a diferencia de Aries, y el increíble potencial que ambos presentaban. La falta de profesionalismo se interpuso en el camino para ambos, lo que condujo a sus despidos en WWE y a la escasez de ofertas en las grandes del negocio.

La soberbia actitud de nZo y los problemas mentales y con el alcohol de CaZXL no ayudaron a cambiar sus situaciones. El solo hecho de ser contratados por ROH en 2019 creó un revuelo increíble en los vestuarios, lo que hizo que la promoción diera marcha atrás en la decisión. Si eso no fuera suficiente, hay otro motivo: Joey Janela.

Ese mismo año, la estrella de AEW tuvo una confrontación física con nZo en un concierto de Blink 182. Al tiempo, Janela se encontró con CaZXL en un show indy, donde este último alteró los alrededores al perseguirlo y amenazar con matarlo y suicidarse. Al alegar problemas mentales, Janela no haría la denuncia a la policía, que se presentó en el acto, pero meses después, los problemas volverían.

► Jim Cornette

El foco de All Elite Wrestling está en el talento joven. Son realmente pocos los luchadores que superan los 40 años, puesto que la idea de la compañía es hacer énfasis en el presente y el futuro, no en estrellas del pasado. Eso no quiere decir que los veteranos no tengan lugar. Arn Anderson, Tully Blanchard y Jake Roberts se desempeñan como mánagers, y la empresa no pierde oportunidad de invitar a alguna gloria de tanto en tanto.

Pero cuando el nombre de Jim Cornette surge en una discusión sobre AEW, las cosas no pueden terminar bien. Con los años, el legendario promotor y mánager ha dejado en claro que no tiene el más mínimo aprecio por la lucha libre contemporánea, asegurando que todo pasado fue mejor. Por supuesto, los de Tony Khan no se salvan de sus aplastantes críticas (puedes ver algunas de ellas en el video superior).

► Vince Russo

Vince Russo. Para quienes no estén familiarizados con él: se trata de uno de los protagonistas máximos de las Monday Night Wars. Fue un importante creativo de WWE en la Attitude Era, en los años finales de WCW y en TNA. Russo no se ha hecho buena fama con el tiempo, pues es conocido por darse demasiado crédito y tener una opinión muy elevada sobre sí mismo, cuando es de público conocimiento que así como tuvo grandes ideas, también muchísimas otras que hicieron daños irreparables allí donde fue.

De por sí, su reputación bastaría para ser descartado por AEW. No obstante, también existe tensión desde tiempos de All In, en 2018, cuando fue anunciado y luego quitado de la convención Starrcast por “mal comportamiento”, según Cody. Después, criticaría duramente al producto de AEW y en una loca teoría conspirativa, que él describió como algo en lo “no hay duda, y está ocurriendo en sus narices”, afirmó que la promoción era una extensión de WWE.

There's NO QUESTION that @WWE & @AEWrestling are in bed together--NONE. Several things don't add up. When you look at the entire picture it becomes evident. I'm going to invite the @CnsprcyHrsmn on the new "Truth with Consequences" to lay this all out. Bro---YOU'RE BEING WORKED. pic.twitter.com/Mx6fchaGnZ — Vince Russo (@THEVinceRusso) May 28, 2019

► CM Punk

All Elite Wrestling quiso contratar a CM Punk para que volviera al ring a mediados de 2019, pero varias cosas ocurrieron en medio y ahora, cualquier posibilidad ha sido derrumbada. ¿Por qué? La respuesta está en estas declaraciones de Punk a ESPN aquel agosto:

“Lo último que recibí fue un mensaje de Cody. Y, repito, a veces no sé cómo responderles. Porque si les respondo, luego dirán en las entrevistas que 'sí, acabo de hablar con Punk', y eso hará que la gente se ponga ruidosa de una forma u otra. Siempre pensé que si quieres hacer negocios conmigo, puedes hablarme. Las ofertas por teléfono no son una buena vía para hacer negocios'."

Dave Meltzer del Wrestling Observer reportaría por esas horas que lo dicho por Punk fastidió a los directivos, que entendían estar tratando directamente con él y que también le habían sugerido iniciar conversaciones formales, pero no obtuvieron una respuesta. Desde entonces, el nativo de Chicago ha estado lejos de las pretensiones de la empresa.

Si te gustó este artículo y quieres más similares, ¡ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote suscribiéndote mediante el siguiente banner y dándole a la campanita de notificaciones para no perderte de nuestros últimos tops!