3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (2 de marzo 2020)

RAW 2 DE MARZO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, y en la ruta a WrestleMania 36 se desarrolló el último programa previo a Elimination Chamber que tendrá lugar este domingo, donde se programaron otros dos encuentros, que son una revancha de encuentros vistos este lunes en el show.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 2 DE MARZO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Las ex Riott Squad, inmersas en una lucha

Sarah Logan estuvo como réferi especial durante el encuentro entre Liv Morgan y Ruby Riott, como un abrebocas de lo que veríamos este domingo en Elimination Chamber. Como ángulo, considerando que las tres mujeres estarán inmersas en la lucha dentro de la Cámara de la Eliminación femenil, está bien. El tema es por la calidad de la lucha, que fue mala, y junto a las que tuvo Aleister Black, fue algo para el olvido.

En realidad, fue un desastre, y eso que tuvieron poco tiempo para demostrarlo. Simplemente careció de intensidad y de interés del público, y con todo el asunto entre Shayna y Becky, realmente no llama mucho la atención en lo que estas tres vayan a hacer este domingo.

2- Gallows, Anderson contra Aleister Black

Las luchas entre Karl Anderson contra Aleister Black, seguido de Luke Gallows contra el holandés, fueron malas y carecieron de total intensidad. Lo único que sirvió fue para dejar preparada la mesa para el ataque y la posterior victoria de AJ Styles, quitándole el invicto en Raw a Black, quien realmente no lo neceista para ser alguien importante en la empresa.

En el caso de la lucha de Gallows, en algunos casos los luchadores reciben una mayor paliza y no son descalificados. La de Anderson, el 80% del tiempo fue corte comercial.

1- Ricochet en caída libre

Ricochet fue visto como alguien que representaba una amenaza, en teoría, para destronar a Brock Lesnar hace una semana, haciéndose cargo de Bobby Lashley primero, y luego, de los miembros de The OC. Sin embargo, en menos de una semana todo cambió. En Super ShowDown cayó apaleado por Lesnar, sin dar un solo ataque, y ahora en Raw, cayó por el «poderoso» Riddick Moss, con una movida muy típica.

Solo esperamos que esta reciente racha negativa de Ricochet lleve a algo, sino carecería de sentido el desperdicio de un gran talento como Ricochet, quien hoy en día, no tiene combate programado, ni rumorado para WrestleMania 36, salvo algún lugar en la batalla campal.

LO MEJOR

3- Ángel Garza y Andrade vs. Humberto Carrillo y Rey Mysterio

La mejor lucha de la noche, sin duda. Esta fue una muy buena lucha de parejas que jugó bien en la rivalidad, donde los técnicos finalmente obtuvieron la victoria en esta rivalidad. Fue entretenido, y con algunas maniobras muy bien ejecutadas. Carrillo necesitaba más la victoria y lo consiguió, y todavía es posible que nos encaminemos hacia una lucha de cuatro esquinas por el título de los Estados Unidos con estos cuatro.

2- Drew McIntyre, el gran favorito del público

El discurso de Heyman, como siempre, fue muy bueno y cumplió con el propósito de provocar a Drew McIntyre, quien apareció, fue ovacionado y despachó al Campeón WWE con tres Claymore para dejarlo tendido. Lesnar, sin decir una sola palabra, termina siendo abucheado y el público le coreó una canción de Adios.

Si uno pensaba que McIntyre iba a tener semejante apoyo hace un par de meses, no lo creería; pero ahora es el tipo más ovacionado en Raw y en gran parte, seguramente, se debe a las provocaciones de Heyman, beneficiando al escocés, quien ahora luce como una amenaza para destronar a «La Bestia».

1- La explicación de Randy Orton

Para dejar en claro, Randy Orton es un tipo despiadado, no solo por sus RKO, sino por sus palabras. Este lunes dio un diálogo magistralmente cautivador, donde Beth Phoenix hizo su parte. Cambiaron la tonalidad de emocional a a fuerte y desafiante de manera brillante. Seguramente, mucha gente se quedó enganchado de principio a fin, y la frase de bienvenida de Beth Phoenix cuando Orton le quiso estrechar la mano, no sonó tan PG, pero no es ninguna queja.

Fue un gran segmento que tuvo un mejor final. El público, increíblemente, quería un RKO y eso fue lo que vimos. Obviamente, para llegar a ese punto, brindó un discurso magistral.