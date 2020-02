3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (26 de febrero 2020)

Este miércoles se celebró un nuevo episodio de Dynamite, donde continúan las rivalidades de cara al siguiente PPV, Revolution, programándose nuevos encuentros para este fin de semana, y donde tuvimos un interesante evento estelar cuando se desarrolló la primera ceremonia de pesaje en la historia de la compañía.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 26 DE FEBRERO 2020

El programa de este miércoles fue tan bueno, que resulta difícil encontrar puntos negativos en el mismo, pero hay que cumplir las reglas, y a continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- No se conoció el peso de Chris Jericho

En una circunstancia no común en la lucha profesional de Estados Unidos, tuvimos la ceremonia de pesaje en lugar de la tradicional firma de contrato. En realidad, el segmento fue bastante bueno y lo analizaremos en la siguiente sección; sin embargo, nunca se pudo conocer el peso de Chris Jericho, ya que Moxley lo atacó antes. Si bien iba a resultar en un dato sin importancia, pero le hubiera dado un toque más «realista» a la situación.

2- El uso de la palabra «Obsolete»

The Dark Order tuvo una nueva aparición, para anunciar que tendrán una lucha en Revolution contra SCU. Lo malo es que dijeron la palabra «Obsolete» al referirse a Christopher Daniels. Evidentemente, esa palabra, si bien no está patentado ni nada por el estilo, es el que ha usado Matt Hardy en su versión Broken, lanzando otra cuña respecto a que el todavía WWE puede ser su líder.

Sin embargo, el problema sería si Matt Hardy no fuera para AEW, ya que igual habrían «vendido» mal la idea con aquella palabra. Dado que Matt todavía está en el limbo, y bien puede ir a NXT, al igual que AEW, nada está dicho; no obstante, no lo podrán exponer tan pronto como culmine su contrato con WWE, ya que eso implicaría que habrían estado negociando secretamente cuando Hardy estaba bajo contrato con WWE.

Si AEW definitivamente se hace con los servicios de Matt Hardy, tendrá que jugar bien sus cartas.

1- Iron Match no fue de una hora

La lucha fue tan buena, que la única queja fue que debió durar más. Dado que anunciaron una lucha tipo Iron Man, muchos fans pedían que durara una hora. Con más tiempo, podían sin duda haber contado una mejor historia y tener un mayor número de caídas, considerando que las únicas caídas dentro del tiempo reglamentario fueron con la típica combinación de descalificación y cuenta de 3 inmediata, para lograr el 1 a 1.

LO MEJOR

3- Lucha de mujeres

La lucha fue muy bien desarrollada y, aunque de corta duración, las mujeres hicieron buen uso del tiempo que tuvieron a su disposición, Shida continúa destacándose sobre el resto y se apunta una gran victoria. Sakazaki también lució bien, Swole va mejorando conforme pasan las semanas y Shanna no desentonó. No fue un combate perfecto, pero las cuatro mostraron un gran ritmo.

2- Kenny Omega vs. PAC

Esta fue una gran lucha que tranquilamente pudo (y debió) estelarizar un PPV. Los aficionados son los grandes afortunados de que puedan ver este tipo de encuentros en televisión gratuita.

Este encuentro fue absolutamente excelente, hicieron un buen uso del tiempo que se les dio. La acción fue tremenda de principio a fin, y el final con la muerte súbita fue apropiado para culminar, por ahora, esta rivalidad.

La multitud estuvo involucrada todo el tiempo, Omega y PAC lo dieron todo y el drama estuvo bien ejecutado. La acción fue convincente, aunque bien pudieron luchar mucho más tiempo y tener varias caídas de calidad (lo que fue considerado como único punto negativo). Esta rivalidad podría continuar eventualmente, ya que PAC puede argumentar que Matt salvó a Omega de un conteo fuera.

1- El pesaje

Esto es algo muy inusual en la lucha libre, aunque se supone que en la de México deberían hacerse por reglamento. Pero en una empresa donde no se establecen las divisiones según los pesos de los participantes, no tiene muco sentido. Pero lo mismo podríamos decir de las famosas firmas de contratos que vemos con frecuencia, pues no es necesario que un luchador bajo contrato firme un contrato para una lucha, en especial cuando los campeones suelen defender los títulos en retos surgidos de la nada.

De cualquier manera, este segmento lució como algo innovador respecto a la tradicional firma de contratos, y resultó siendo el mejor segmento de la noche, donde no solo se involucró a Moxley, sino que en su momento aparecieron Darby Allin y Dustin Rhodes, quienes también tienen enfrentamientos contra otros miembros de The Inner Circle.

La aparición del legendario anunciador Gary Michael Cappetta le añadió un toque especial a la ceremonia, y el propio Jericho no desperdició la oportunidad de mofarse de él con la quiebra de WCW, aunque él no estuvo presente en aquel entonces (2001).