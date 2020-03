5 x 5: Lo mejor y lo peor de AEW Revolution

Este sábado se celebró AEW Revolution, el primer PPV del año para la compañía donde se pusieron todos los títulos en juego, destacándose el hecho de que Jon Moxley se corone como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW en el evento estelar.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW REVOLUTION

En términos generales tuvimos un gran evento, con muy pocos puntos negativos, pero como las reglas están para aplicarse, a continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Revolution, en orden descendente:

LO PEOR

5- Orange Cassidy necesita ponerse serio a veces

Sabemos la multitud está realmente interesada en Orange Cassidy, pero hay veces que necesita ponerse serio, en cuanto a lucha se refiere. Obviamente puede luchar como lo demostró en los escasos momentos en los que realmente decidió «sacarse las manos de los bolsillos».

PAC, aparentemente , tuvo que ajustar su nivel luego de dar tremendo combate en el Iron Man Match el miércoles pasado. Además, consideramos que le hace bien a un personaje como Cassidy dar buenas luchas de vez en cuando, considerando que la parte más difícil ya está hecha: meterse al público con el carisma de su personaje. Dicho esto, la lucha fue entretenida y PAC finalmente puso las cosas en orden.

4- Dustin Rhodes vs. Jake Hager

La multitud amaba a Rhodes, pero esto no fue exactamente el comienzo que esperábamos para este PPV. El encuentro fue bastante bueno, pero careció de intensidad teniendo en cuenta el ángulo de la rotura del brazo. Hager lució bien, pero nada espectacular a pesar de lograr la victoria aquí. Quizás abrir con PAC vs. Orange o Guevara vs. Allin habrían sido mejores opciones para abrir, pero es una percepción simplemente.

3- Mala caída de Darby Allin

«Oficialmente», la lucha duró 5 minutos, pero la acción inició mucho antes, continuando en donde lo dejaron la última vez. Si incluimos los «momentos gratis» de la contienda, tuvimos un buen encuentro entre ambos, como era de esperarse; sin embargo, lo único malo aquí fue un error de cálculo de Darby Allin cuando intentó un tope suicida que debió impactar en Guevara, pero que se quedó corto.

Afortunadamente, parece que su impacto no fue en la cabeza, pero estuvo cerca, y son este tipo de maniobras que cuando la ejecución es fallida, generan muchas lesiones, sino pregúntenle a Samoa Joe.

2- Réferis pasaron por alto ciertos «detalles»

Si bien sabemos que los réferis a veces se hacen de la vista gorda en ciertos detalles durante un encuentro de lucha libre sin una estipulación de por medio, hay un par de detalles que no deben dejarse pasar por alto. El primero, en la lucha entre Cody y MJF, este último iba a azotar a Cody con su cinturón, pero el réferi se lo impidió; sin embargo, Cody sí logró propinar dos latigazos en frente del réferi, previo a arrojárselo al público. En el segundo, el propio Cody le imploró.

Siendo puristas, eso debió ser descalificación para Cody, o simplemente el réferi no le debió permitir a Cody usar el cinturón, teniendo en cuenta que la victoria de MJF deja abierta esta rivalidad, en la que eventualmente se puedan enfrentar en algún tipo de lucha sin descalificación.

El segundo detalle fue en la lucha estelar cuando, una vez sonada la campana, Moxley y Jericho se fueron a luchar frente al público, en una situación que podía derivar en un conteo de 10 para ambos luchadores. Lo más lógico hubiera sido trasladar esa acción antes de que suene la campana, de manera similar a lo ocurrido con Allin vs. Guevara.

1- Nyla Rose vs. Kris Statlander

Como temíamos, la multitud estaba exhausta después de la lucha de parejas, y si bien no se esperaba un similar grado de espectacularidad, sí había cierta expectativa en esta lucha, teniendo en cuenta que son dos de las principales caras de la división femenil. Es decir, el trabajo en sí era duro, pero carecía por completo de intensidad o un sentido de urgencia. Tampoco hubo drama en un posible cambio titular.

El orden del cartel es extremadamente cuestionable en este punto, ya que emparejaron la peor lucha a continuación de la mejor, dando un tremendo contraste. Statlander y Rose lo intentaron, trabajaron duro, pero desafortunadamente no funcionaron bien juntas. Además, dado que la retadora estuvo enferma toda la semana; no estaba en condiciones de lucir bien y se demostró.

LO MEJOR

5- Entradas de Cody y Chris Jericho

El tema de Cody, Kingdom, fue cantado en vivo por Downstait. El carismático hijo de Dusty Rhodes llegó al ring acompañado de esposa, familia y amigos. Fue una emotiva entrada mientras los comentaristas guardan silencio. La pirotecnia también acompañó en la misma.

Y si destacamos la entrada de Cody, también podemos decir lo mismo de la de Chris Jericho, cuyo tema de entrada «Judas» fue cantada a capella por Meredith Bell y su coro, previo a que sonara la música oficial y la entrada de «Le Champion» que, como es costumbre, fue coreada también por el público, lo cual es raro considerando que es el principal rudo de la compañía.

4- Debut de Colt Cabana

En el Buy-In, durante el asalto de los miembros de Dark Order a SCU, sonó la música del residente de Chicago, Colt Cabana, y el público ovacionó mientras la reciente contratación de AEW buscaba equiparar las cargas, teniendo un careo inicial con Stu Grayson. Veremos hacia dónde lleva todo esto, ya que en primera instancia parece que Cabana se alineará con SCU.

Es interesante también el hecho de que Dark Order todavía aún no ha revelado a su líder, por lo que no podemos descartar a Matt Hardy todavía, bajo la lógica de que anoche no podía aparecer en virtud de su relación contractual con WWE.

3- Cody vs. MJF

Este fue un buen encuentro, que se desarrolló acorde a la rivalidad que han venido construyendo. Tuvo sus momentos y Cody lució excelente a pesar de perder, con el drama añadido del ataque accidental a Arn Anderson. MJF hizo un gran trabajo de rudo, el final funcionó bien, teniendo en cuenta que no ganó limpiamente, pero quizás pudo ser mejor. El público reaccionó de buena manera y esta rivalidad debe continuar y eventualmente tener una lucha sin descalificación, que podría ser ese el detalle que le falta a esta rivalidad.

2- Jon Moxley vs. Chris Jericho

Esta fue una lucha donde se vio la violencia en el instante en que sonó la campana, y que al comienzo parecía una lucha de Falls Count Anywhere, ya que estuvieron bastante rato fuera del ring. El encuentro fue entretenido y contó una buena historia construida alrededor del ojo de Moxley, que tuvo una conclusión bastante satisfactoria, y la celebración fue emotiva.

Recordemos que Moxley usó el parche en el ojo durante toda la semana alrededor de los fanáticos en un crucero e incluso para trabajar en Japón, y al final fue más inteligente que Jericho, quien también es muy astuto, cuando en las postrimerías del encuentro se sacó el parche demostrando que ya había sanado por completo, enloqueciendo al público en el proceso.

El título obtenido por Moxley abre a varias posibilidades y nuevas historias dentro de la compañía. Si bien, en primera instancia podrían continuar las hostilidades contra Jericho y The Inner Circle, a largo plazo otro podría ser el camino. Veremos.

1- Adam Page y Kenny Omega vs. The Young Bucks

Esta lucha fue absolutamente FENOMENAL, ya que tomaron como base la historia previa que tenían (alrededor de Adam Page) y entraron en el encuentro con gran intensidad, el trabajo fue de primera categoría, y los Young Bucks demostraron una vez más por qué son uno de los mejores equipos de lucha libre a nivel mundial.

El drama alrededor de las caídas fue increíble y los Bucks mostraron cierta inclinación hacia el «lado oscuro» basados en la desesperación para ganar el campeonato y eso conllevó al abucheo del público, quien estaba con Hangman. Por otra parte, hacer lucir a Kenny Omega como el posible eslabón débil después de la lesión en su hombro luego de su lucha contra PAC fue extremadamente inteligente. Este es, sin duda, el mejor encuentro de parejas del año, incluso mejor que lo que uno haya podido ver en WWE en este 2020.

En otro dato adicional, esta fue una historia muy bien contada alrededor de la posible separación entre Page y Omega, incluso cuando ya acabado el encuentro, parecía que Page iba a aplicar el Buckshot Lariat a Omega, pero se arrepintió y los campeones terminaron abrazándose; no obstante, Hangman no ha superado sus diferencias con los Bucks. AEW está haciendo una movida muy inteligente alrededor de esta pareja y seguramente desatará el mundo del internet cuando decida apretar el gatillo con el cambio a rudo de Page, quien fue más ovacionado que el resto