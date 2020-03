A primeros del mes de febrero confirmamos la visita de Lio Rush a la importante empresa alemana de lucha libre wXw (Westside Xtreme Wrestling). El ex Campeón Crucero NXT participaría en el torneo 16 Carat Gold 2020, celebrado del 6 al 8 de marzo desde el Turbinenhalle Oberhausen en Oberhausen, Alemania. Estaría acompañado por otro luchador a quien recientemente vimos en la marca amarilla como Alex Shelley.

► WWE saca a Lio Rush de wXw

Pero ahora confirmamos que Rush no podrá acudir a este evento debido a un conflicto de fechas con el imperio McMahon. Antes de nada queremos aclarar que no existe ningún problema entre el luchador y la empresa. Pero no, Rush no podrá estar en el torneo y lo sustituirá Jeff Cobb.

Unfortunately WWE has pulled @itsLioRush from #wXw16Carat due to his WWE schedule. We are as dissapointed about this as you are. We are excited to confirm @RealJeffCobb as Lio’s replacement for #wXw16Carat. Tickets, info, schedule, FAQ: https://t.co/dyUeDvuS9x pic.twitter.com/vbQ4k9rK4E — wXw Germany (@wXwGermany) March 3, 2020

«Lamentablemente, WWE ha sacado a Lio Rush del torneo 16 Carat Gold 2020 debido a su calendario. Estamos tan decepcionados como ustedes. Pero estamos emocionados de anunciar que Jeff Cobb lo sustituye«.

Sí que cabe mencionarse que en un primer momento tal conflicto no existía, porque de lo contrario Rush no hubiera confirmado su aparición. La Superestrella hizo esta publicación en Twitter para explicar lo ocurrido:

Hey guys, this is as horrible and disappointing for me just as it is for you all. I was looking forward to returning to Germany. Most importantly wXw! 😞 I promise you that I will make this up to you. Cobb is an amazing athlete and performer and I’m sure he’s going to kill it. 🙏🏽 — Lio (@itsLioRush) March 3, 2020

«Chicos, esto es tan horrible y decepcionante para mí como para ustedes. Tenía ganas de regresar a Alemania. ¡Y todavía más a wXw! Les prometo que lo haré. Cobb es un atleta asombroso y un artista y estoy seguro de que lo hará de maravilla».

En cuanto a las fechas previstas que ahora Rush tendría ocupadas podemos señalar precisamente el 6 de marzo, cuando NXT celebrará un evento no televisado en Melbourne, Florida, y otro en Cleveland, Ohio. Entendemos que el luchador va a estar en uno de los dos, así como en los demás que se celebren sábado y domingo. No obstante, quizá no tendría por qué haber sido sacado del torneo proque no son shows importantes. No son un episodio semanal de la marca amarilla ni un especial de la misma. Pero esa fue la decisión que tomaron en la empresa.