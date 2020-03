Mark Wahlberg aconseja a AJ Styles sobre The Undertaker

The Undertaker y AJ Styles están comenzando una rivalidad de cara a WrestleMania 36. El último episodio de la misma se dio anoche en Raw, cuando «The Phenomenal One» venció a Aleister Black posando durante el conteo de tres como suele hacerlo El Enterrador. Esto provocó la sorpresa y los abucheos de los fanáticos presentes en la arena. Pero el rudo se salvó porque su oponente en el magno evento no apareció en escena.

Muchos dirían que Styles no debería meterse con el Undertaker, menos todavía para tener una lucha en su escenario favorito. Otros afirmarían que no tiene nada que temer, ya que es uno de los mejores luchadores del mundo. En el primero de los bandos se encuentra la estrella de cine Mark Wahlberg. En un reciente video para promocionar su nueva película, el actor de Hollywood hizo esta declaración acerca de dicha rivalidad:

«Bueno, mis hijos y yo estuvimos viendo lo que pasaba y tengo algunos consejos para el señor AJ Styles. Amigo, déjalo ir. No sigas con esta historia con The Undertaker. Déjalo ir. No tientes a la suerte. Te aconsejo que salgas de esta historia mientras tengas la oportunidad y mientras puedas. Es el mejor consejo que alguien te va a dar. ¡Déjalo ir!».