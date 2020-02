3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (28 de febrero 2020)

SMACKDOWN 28 DE FEBRERO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, donde vimos las secuelas de lo que nos dejó Super ShowDown 2020, con la presencia de Goldberg y John Cena, quien hizo acto de presencia en la televisión por primera vez en más de un año. Ahora, ambos tienen rivales para WrestleMania 36.

LO MEJOR Y LO PEOR SMACKDOWN 28 DE FEBRERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Elimination Chamber, de paso

Si bien este viernes se programaron dos encuentros para Elimination Chamber 2020, con solo tres palabras desecharon uno (el «Soy el siguiente» de Roman Reigns) que habían promocionado previamente. A solo una semana (y con solo un programa restante) del siguiente PPV, resulta hasta risible que hayan programado el mismo número de encuentros que en Wrestlemania 36, para el cual faltan 5 semanas todavía.

Evidentemente, la construcción ha sido demasiado pobre, pero incluso la división femenil parece en el aire en lo que respecta a este PPV. Si bien tuvieron su lucha titular en Super ShowDown, el resto de las mujeres parecen en el olvido y consideramos que debió pactarse una lucha aquí, o al menos algo que conduzca a una lucha femenil en Elimination Chamber 2020. Un desperdicio para uno de los mejores PPV (en cuanto a estipulación se refiere) que WWE puede ofrecer.

2- Poca consistencia

Si bien es grato el hecho de que Sasha Banks haya regresado, pero ¿fue buena idea perder en su primer encuentro a su regreso? Se supone que debió desquitarse de lo que Lacey Evans le hizo, lesionándole el tobillo.

En lo que respectan a otras historias: Vimos que Otis pareció ya darse por vencido y no parece tener interés en desquitarse de Ziggler (aunque se podrían enfrentar en Elimination Chamber, junto a otro puñado de equipos) y Sheamus ni siquiera apareció, al más puro estilo de Aleister Black. Elias, quien se supone que rivalizaría con Cesaro, parece que fue olvidado durante la firma de contratos, y eso que fue Nakamura el que salió lesionado en su último encuentro hace una semana.

1- ¿Hacia dónde va Daniel Bryan?

Drew Gulak es un atleta sobresaliente, si han visto su trabajo en 205 Live y NXT; sin embargo, desde su ascenso a SmackDown, ha sido una sombra de sí mismo y le hicieron revivir sus promo con las presentaciones de Powerpoint. Si no hubiera perdido tanto y tan fácil, hubiera sido un personaje más interesante en este momento.

Además, ¿Qué hace Daniel Bryan trabajando con personas que están olvidadas dentro del elenco de WWE, o algunas como Curtis Axel, de quien creíamos que estaba desempleado, cuando podría estar trabajando con algunos rudos como King Corbin y Sheamus, especialmente a medida que WrestleMania 36 se acerca cada vez más?

Es verdad que el propio Bryan los escogió y que eventualmente veremos a Daniel Bryan vs. Drew Gulak, pero consideramos que en las cercanías de un gran evento como Wrestlemania, no le hace ningún favor. Al menos, si Gulak hubiera generado impacto inmediato a su ascenso (como ocurrió con Mustafa Ali, por ejemplo), hubiera sido un encuentro interesante de ver.

LO MEJOR

3- John Morrison y The Miz vs. The Usos

Esta fue la mejor lucha de la noche, hubo mucha acción de principio a fin y los cuatro luchadores se partieron el lomo para dar un buen espectáculo, que sirvió como calentamiento para el encuentro que disputarán en Elimination Chamber en 8 días. Es raro el hecho de que los recientemente coronados campeones perdieran en su primer encuentro como tales, a pesar de ser una lucha no titular, pero eso le da credibilidad a los Usos y bien los campeones podrán desquitarse dentro de la Cámara de la Eliminación.

En otro dato no menor, vimos otra vez la misma «interrupción» de hace una semana, aunque no pasó a mayores. ¿Quién podrá ser?.

2- Sami Zayn

No resulta tan mala la idea de Braun Strowman contra tres hombres si es que buscan que le quiten el título. Pero acaba de ganar el Campeonato Intercontinental y, por lo tanto, suenda difícil creer que Braun Strowman lo pierda tan cerca de WrestleMania, aunque de ganar, sacrificaría a tres superestrellas en el proceso. Pero bueno, ese es motivo de otro análisis.

La forma cómo llegamos a este punto es lo que hay que destacar. Sami Zayn lució excelente en su discurso, y mostrándose muy astuto, tal cual abogado, usó la psicología inversa para hacer que Strowman firmara, y luego encontró la forma de hacer que Cesaro y él firmaran, además de Nakamura, haciendo un tres contra uno por el Campeonato Intercontinental, y apaleando al Monstruo entre Hombres en el proceso. El segmento fue muy bueno.

La única inquietud que queda en el aire, es qué pasaría si Cesaro o Zayn cubren a Strowman ¿El título será para alguno de ellos?. De ser así, ¿No significaría un problema de egos, por el hecho de que cada uno quisiera para sí el Campeonato Intercontinental?

1- John Cena vs. The Fiend

Internet entró en frenesí después de que Goldberg derrotara a The Fiend en WWE Super ShowDown proclamando que la carrera de este último había terminado. Un poco más de veinticuatro horas más tarde, The Fiend está listo para enfrentarse a la estrella más grande de la WWE en los últimos años, John Cena, en WrestleMania 36.

En cualquier caso, fue un gran y emotivo discurso de John Cena frente a la multitud de Boston y les aseguró que no sería parte de las festividades en WrestleMania. Y luego The Fiend aparecería justo cuando estaba a punto de irse, apuntando hacia el cartel de WrestleMania, que como hemos visto en el pasado, es suficiente para hacer oficial un encuentro.

Ya sea que The Fiend gane o no este combate, creo que es seguro decir que no está muerto y enterrado y que será un componente importante del paisaje de SmackDown en los próximos días. De cualquier manera, el encuentro tendría sentido para Wyatt considerando lo ocurrido en Wrestlemania XXX.