¿Cómo Randy Orton puede ser más malvado? Ha echado a perder el regreso de Edge tras atacarlo brutalmente para sacarlo de nuevo de circulación, ha propinado golpiza tras golpiza a Matt Hardy para sacarlo de WWE; y anoche fue a por Beth Phoenix, a quien aplicó un tremendo RKO. Una segunda pregunta es también cuándo va a detenerse, o cuando va a volver el luchador canadiense para detenerlo. Podría ser la semana que viene, pues parece que nada más tiene que hacer «La Víbora» para que su ex mejor amigo le pare los pies. Pero ahora mismo nada está confirmado.

Lo veremos el próximo lunes, ahora queremos hacer un repaso a las mujeres a las que Orton ha atacado a lo largo de su carrera. Porque Phoenix no es la única, ni mucho menos. Hablamos de un total de cinco nombres, incluyendo a la misma Phoenix.

► Mujeres a las que Randy Orton atacó

Beth Phoenix

Obviamente, la primera de la lista, la más reciente, es la «Glamazona». Esta entró en escena para pedir explicaciones a Orton por sus ataques a su esposo. El 13 veces Campeón Mundial explicó que lo hizo para que Edge no volviera a los encordados, para retirarlo definitivamente, para salvar su vida; culpando al mismo tiempo a la ex luchadora por haberle permitido volver. Esta rechazó su explicación y cuando golpeó a Orton, este se revolvió con su remate.

Trish Stratus

El 4 de septiembre de 2006, dos semanas antes de la celebración de Unforgiven, Orton compatió equipo tanto con Edge como con Lita para hacer frente a otro trío formado por John Cena, Carlito y Trish Stratus. Todos se enfrentarían en un mano a mano por separado en el PPV. Pero entonces los rudos vencieron a los técnicos cuando Lita logró el toque de espaldas sobre Stratus. Esto después de que Orton le aplicara un RKO a la rubia.

Nia Jax

Nia Jax fue una de las participantes sorpresa de la campal varonil de Royal Rumble 2019. Nadie esperaba su presencia, de hecho, le robó el sitio a R-Truth. Pero no el valió de mucho entrar al combate porque fue finalmente eliminada. Tuvo una buena participación, pero nada pudo hacer cuando Orton le aplicó su RKO.

Stacy Kiebler

En el Raw del 25 de marzo de 2005, camino a su combate con The Undertaker en WrestleMania 21, habiendo perdido el Campeonato WWE y habiendo sido sacado por la fuerza de Evolution, tiempo durante el cual fue un favorito de la fanaticada, Orton era un villano en rivalidad con El Enterrador. Pero se hizo todavía más villano cuando en ese episodio de la marca roja atacó por sorpresa con su RKO a quien era su pareja sentimental, Stacy Kiebler. Lo hizo por puro capricho, para demostrar a los fanáticos que no le importaba nada más que triunfar en el magno evento. Y finalmente no lo hizo, quedándose sin novia y sin victoria.

Stephanie McMahon

Si Edge tuviera más familia relacionada con la lucha libre a más miembros hubiera atacado Orton además de Phoenix. Eso fue lo que hizo camino a WrestleMania 25 con la familia de Triple H. «La Víbora» ganó en Royal Rumble un boleto directo al magno evento de ese año y se pasó el resto de meses hasta entonces atacando a los McMahon. Empezó por Shane, cuñado del Jefe de Operaciones y continuó por Stephanie, su esposa. Ambos luchadores llevaron su rivalidad además a la casa de Orton. Una vez más, a este no le valió de mucho todo el alboroto, pues perdió ante Triple H en «La Vitrina de los Inmortales».