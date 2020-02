5 x 5: Lo mejor y lo peor de Super ShowDown 2020

Este jueves se celebró Super ShowDown 2020, el segundo PPV del año para WWE, el primero del año en Arabia Saudita, la cual sirvió para que Goldberg se corone como nuevo Campeón Universal WWE en el evento estelar, ganándose su boleto hacia Wrestlemania 36.

LO MEJOR Y LO PEOR SUPER SHOWDOWN 2020

El evento tuvo muy pocos puntos positivos, pero como las reglas están para aplicarse, a continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Super ShowDown 2020, en orden descendente:

LO PEOR

5- Evento malo

En un conjunto, Super ShowDown 2020 fue un evento con muchos puntos negativos. Han habido peores, desde luego, pero de aquí hasta Wrestlemania 36, el resultado es que los principales Campeonatos de la Compañía permanecerán «secuestrados» por Superestrellas que aparecen de vez en cuando. Evidentemente, el Universo WWE también mostró su desacuerdo en redes.

WWE 2K21 will include the Super Showdown arena, and in storyline mode you have the chance to help your Superstar find a way to avoid having to participate in the Saudi show #Merch — WWE Creative Humor (@WWECreative_ish) February 26, 2020

Evidentemente, ese no fue el unico problema, ya que si nos centramos en el plano luchístico, ninguna lucha fue mejor de las que solemos ver en Raw o SmackDown. No esperábamos encuentros del nivel de un TakeOver, pero sí un mejor nivel en las luchas, considerando que es un PPV. ¿Lo menos malo? Las dos luchas por los Campeonatos de Pareja y la lucha entre Bayley y Naomi, que analizaremos más adelante.

4- Mansoor

Mansoor es un joven talentoso que está haciendo su trabajo, pero no es nada espectacular. Incluso mucha gente se pregunta cómo un hombre que solo gana en su país y apenas lucha en cualquier otro lugar.

Una lucha de Mansoor en Arabia Saudita se ha vuelto predecible hasta el punto en que la audiencia ya conoce el resultado incluso antes de que salga a presentarse. La mejor manera de remediar esta situación sería tener algún tipo de historia previa a cada lucha que vaya a disputar en su país para que el público, en especial el de occidente, muestre interés en él.

En el caso de Ziggler, era sencillo hacer que este lo intimidara en un segmento tras bastidores, y de esa manera tener algún enfrentamiento previo contra Roode en SmackDown. Además, necesita tener más luchas en EE.UU. para que pueda pulir ciertas áreas, ya que está muy verde.

3- Ángel Garza vs. Humberto Carrillo, muy poco tiempo

La lucha fue más corta y de menor calidad que la que tuvieron el lunes pasado en Raw, lo cual es un desperdicio considerando las habilidades de los dos mexicanos. El público tampoco pareció muy interesado en el asunto, a pesar del esfuerzo de ambos, pero, el poco tiempo no les ayudó a desarrollar una buena historia o a tener una lucha con maniobras espectaculares.

2- The Fiend ya no es «inmortal»

En la previa, Goldberg lucía como una amenaza creíble que podía, con su fuerza, destronar a The Fiend. Sabíamos que iba a ser una lucha corta, pero para un personaje que sobrevivió más de diez Curb Stomps y una «electrocución» durante su última visita a Arabia Saudita, la exhibición de hoy no es para nada comparable, si consideramos que las maniobras de Goldberg no se vieron bien ejecutadas.

Como complemento, esta es precisamente el motivo por el cual hay gente que no cree en la compañía. The Fiend es, sin duda, uno de los personajes mejor construidos en los últimos tiempos, en un esfuerzo que requirió mucha paciencia y tomó muchos meses, para que en poco más de dos minutos sufriera su primera derrota, y con relativa facilidad.

1- La edad de Goldberg pasa factura

Goldberg tiene 53 años y se convirtió nuevamente en Campeón, aunque no es el más longevo en alzarse con el título máximo de la compañía, ya que ese honor le corresponde a Vince McMahon. Sin embargo, desde su regreso en junio 2019, no ha sido el mismo que se mostró frente a Brock Lesnar en el 2016.

Se entiende que la historia a contar era mostrar el dominio de Goldberg que le permitiera obtener una victoria rápida, ya que no se esperaba que tuviera una lucha de larga duración, sin embargo, por cansancio o vejez, sus movimientos no se vieron bien ejecutados, en especial el Jackhammer que le dio la victoria, que pareció más un súplex giratorio, ya que no pudo poner a Wyatt en posición vertical.

LO MEJOR

5- Miz y Morrison: nuevos monarcas

Ya era hora de un cambio en la cima de la División de Parejas de SmackDown, y creemos que The Miz y John Morrison obtuvieron los títulos en el momento correcto. The New Day siempre estará en el panorama titular, pero The Miz y Morrison necesitaban esta victoria para consolidar su posición, ahora que están nuevamente juntos.

Esta nueva victoria permitirá que un equipo nuevo como Heavy Machinery o The Usos posiblemente ingresen al panorama titular, y les dará la oportunidad a The Miz y John Morrison de recordarles a todos por qué son tan buenos.

Este cambio también podría permitir que Big E, como sugirió Corey Graves, pueda tener un impulso individual de la misma manera que la tuvo Kofi el año pasado, sin que tengan que separarse como equipo. Pero podría ser lo mejor para ellos hasta que Xavier Woods pueda regresar de su lesión.

4- Primera afroamericana en Arabia Saudita

Puede verse un poco mal el título, pero en un mundo donde todavía se dan tintes racistas (en ciertas partes), la presencia de Naomi en Arabia Saudita marca el hito de ser la primera afroamericana en luchar en dicho país, donde existen ciertas restricciones legales hacia las mujeres. En todo caso, es un mensaje de inclusión hacia los grupos minoritarios el que WWE nos está dejando en este encuentro.

Más allá de que la vencedora haya sido Bayley, creemos que todos ganan con este tipo de acciones, que buscan romper barreras ideológicas. Un aplauso a WWE por su esfuerzo de romper barreras.

En un dato jocoso, podemos decir que Bayley es la primera mujer blanca no rubia en luchar en Arabia Saudita.

3- Primera lucha por un Campeonato Femenil en Arabia Saudita

Si en Crown Jewel el año pasado Natalya y Lacey Evans hicieron historia al protagonizar la primera lucha femenil en territorio árabe (lo cual es una proeza, debido a las restricciones en ese país), este año WWE quiso elevar la vara y ahora brindaron al público de Arabia Saudita no solo una lucha, sino una lucha de Campeonato, cuando Bayley defendió su título contra Naomi.

La lucha fue decente, sin que viéramos nada espectacular, aunque Bayley ganó de una manera no tan convencional, pero se apuntó la victoria sin mayores contratiempos. Ahora, casi con seguridad, se enfocará en una nueva rival rumbo a Wrestlemania.

2- La pirotecnia

Si hay algo que destacar de la organización del evento, es el escenario y la pirotecnia. Parece que tiran toda la casa por la ventana en esto último, haciendo lucir mejor las entradas de ciertas Superestrellas. Por ejemplo, la de Undertaker.

Evidentemente, también están la de Lesnar o Reigns, pero la mejor, fue la de John Morrison:

1- The Undertaker

En medio de dudas y confusiones, WWE anunció oficialmente la presencia de The Undertaker en Arabia Saudita. Claro está, que primero publicó una cosa y despúes rectificó. No obstante, ya descubrimos que hizo acto de presencia en la Tuwaiq Trophy Gauntlet Match para hacerle frente a AJ Styles, de quien se rumora que será su rival en Wrestlemania 36.

«The Deadman» ganó el mini torneo, sí, pero hay opiniones divididas respecto a la forma como eliminó a Styles, y si eso lució bien para el «Fenomenal» o no. Lo bueno, quizás, es que Styles puede argumentar que «no estaba preparado» o «estaba desprevenido» y con ello, dar arranque a su rivalidad; no obstante, para que tenga sentido derrotar a alguien que lo venció con un movimiento y sin sacarse el abrigo, no deberá darse el lujo de acumular más derrotas.

Otro dato adicional, es posible que la corta participación de Styles se deba a que simplemente lo estén preservando, ya que volvió de una lesión recientemente. Habrá que ver este lunes en Raw, cuando se enfrente a Aleister Black. En todo caso, The Undertaker volvió y lo hizo de forma dominante.