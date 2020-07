► WWE tendría nuevos diseños para otros dos Campeonatos

En el más reciente episodio de Monday Night Raw, MVP fue el encargado de presentar el nuevo Campeonato de los Estados Unidos WWE. Un nuevo diseño, totalmente diferente al anterior, como le ocurrió unos meses atrás al Campeonato Intercontinental WWE, el cual generó reacciones diversas por parte de los fanáticos, y que para este servidor, es una notable mejora respecto al modelo precedente.

Y mientras se espera hasta el 19 de julio, en donde Apollo Crews tendrá que defender ante MVP en The Horror Show at Extreme Rules el flamante título, pudimos conocer cómo en diciembre pasado este nuevo diseño del Campeonato de los Estados Unidos Belt Fan Dan publicó una primicia sobre el nuevo diseño de este campeonato, y este martes nos dio un recordatorio de aquello.

Member when I posted in December that the US belt was done and people didn't believe me? pic.twitter.com/srqPBGTwOH

"¿Recuerdan cuando publiqué en diciembre pasado que el nuevo diseño del Campeonato de los Estados Unidos ya estaba terminado y la gente no me creía?"

Aparentemente, WWE tendría nuevos diseños para dos Campeonatos adicionales, ya que Dan Beltzer (el apellido de este usuario fue puesto en honor al reconocido periodista Dave Meltzer, como él mismo indica) hizo una nueva publicación mencionando que la compañía tenía contemplado nuevos modelos para el Campeonato de parejas SmackDown, que supuestamente fueron creados desde WrestleMania 35, pero aún no se los ha visto, y también mencionó que hay un nuevo modelo para el Campeonato NXT que reemplazaría al actual.

They've had new SD tags since WM35 they haven't used.

NXT belt is being replaced with a larger version of the same design.

— Dan Beltzer (@BeltFanDan) July 8, 2020