Las reacciones al nuevo Campeonato de los Estados Unidos WWE

En el más reciente episodio de Monday Night Raw fue presentado el nuevo Campeonato de los Estados Unidos de WWE. Un nuevo diseño, totalmente diferente al anterior, como le ocurrió unos meses atrás al Campeonato Intercontinental, que está dando mucho que hablar. Y que el 19 de julio podría tener un nuevo dueño puesto que Apollo Crews lo defenderá ante MVP en The Horror Show at Extreme Rules. En espera de ver qué ocurre en el PPV no se han hecho esperar las reacciones en Twitter a este nuevo cinturón.

► El nuevo Campeonato de los Estados Unidos

Las opiniones que se están poniendo sobre la mesa respecto al nuevo título son realmente diversas.

"Mis ojos están puestos en ese Campeonato de los Estados Unidos".

So you're going to punish the winner... pic.twitter.com/xdqadJY23v — Smokey Salamander (@SalamanderEXB) July 7, 2020

"Así que van a castigar al ganador...".

"Así está reaccionando Twitter".

I like this New Title 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/TMf2FdHiPd — Hamid8 (@Hamid_2808) July 7, 2020

"Me gusta este nuevo diseño".

"La tendencia continúa".

Que bonito esta el campeonato nuevo — フランシスコ (@Otro_Nivel) July 7, 2020

WWE arruinando sus títulos mid card cuando ya eran lindos. Mientras todos sus títulos principales tienen el mismo diseño. 🙄🤷 #USTitle https://t.co/DA2VGVmQKP — Ariel D. Gaspar (@dylari_MG27) July 7, 2020

The new WWE United States Championship title is okay. It’s not horrible.#USTitle pic.twitter.com/uDQNjUhpG9 — “The Bad Boy” Mario Candelaria (@TheOtherMarioC) July 7, 2020

"El nuevo Campeonato de Estados Unidos está bien. No es horrible".

Este es el nuevo título de los Estados Unidos. Limpio, vanguardista y acorde a la línea actual de campeonatos de WWE. pic.twitter.com/KHiOfU6s2T — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) July 7, 2020

Unpopular opinion - I love the new design on the #USTitle! It gives me the vibe of the NWA world championship. #WWERAW pic.twitter.com/kHwnbVcEqh — Sock Monkey Mike (@SockMonkeyMike) July 7, 2020

"¡Me gusta el nuevo diseño del Campeonato de Estados Unidos! Me hace sentir como el Campeonato Mundial NWA".

I like it A LOT Much better than the previous one It's not 'WCW US Title' beautiful, but still good — 3 Count Thursday (@3CountThursday) July 7, 2020

"ME ENCANTA. Mucho mejor que el anterior. No es tan hermoso como el Campeonato de los Estados Unidos WCW, pero está bien".

El nuevo titulo de los Estados Unidos de WWE, modernizado, acorde a los diseños de titulos actuales de WWE, diseño un tanto simple a mi parecer pero me gusta pic.twitter.com/dmrxl1fx6Q — Fran (@FranG4rcia19) July 7, 2020

El nuevo diseño del campeonato de los Estados Unidos de WWE es casi tan feo como yo. — Plata (@iseawarrior) July 7, 2020

WWE: Cambiamos el título de los Estados Unidos

Todos: Porque?

WWE: ... https://t.co/anNjo9NMiW — Loker (@Loker49) July 7, 2020

Como ven, las reacciones van por todos lados. Invitamos a nuestros lectores que den las suyas en la caja de comentarios más abajo. ¿Qué les parece este nuevo diseño? ¿Les gustaba más el anterior? ¿Hubieran prefiero que WWE eligiera otro?

Ahora queda ver además si es Crews o es MVP quien sale de Extreme Rules con el cinturón en sus manos. Cabe mencionarse que el retador va a contar con Bobby Lashley para ayudarlo en su camino a la coronación. Habrá que ver si Ricochet y Cedric Alexander aparecen para ayudar al monarca. Como curiosidad, de ganar, esta sería la primera vez que Montel Vontavious Porter consigue un título en WWE desde 2009, año en que fue precisamente Campeón de Estados Unidos.