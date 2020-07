Extreme Rules 2020 se llevará a cabo este 19 de julio en el WWE Performance Center y luce en teoría como un evento de transición dentro del calendario de WWE previo a su segundo PPV más importante del año, SummerSlam 2020, y hace algunos días reportábamos cómo la compañía le había cambiado el nombre, denominándolo Extreme Rules: The Horror Show.

Hasta el momento, el cartel para el referido evento cuenta con cuatro luchas confirmadas y luce de la siguiente manera:

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

Si tenemos en cuenta el subtítulo el PPV, "The Horror Show", quizás ese Strowman vs. Wyatt ocupe el puesto de combate estelar, aunque WWE ha señalado que el Campeonato Universal que porta "The Monster Among Men" no estará en juego, por lo que no podemos asegurar que se de tal predicción.

► The Horror Show at Extreme Rules, el nuevo nombre para el siguiente PPV

Ahora, WWE ha vuelto a cambiar el nombre del evento, y en su sitio oficial hemos visto cómo en las previas de los encuentros que están programados hasta el momento, ahora denominan al PPV que se desarrollará este domingo 19 de julio como "The Horror Show at Extreme Rules". No se sabe el motivo por el que WWE realizó otro cambio de nombre. Sin embargo, el término The Horror Show sigue presente, tal como vemos en esta previa de la lucha por el Campeonato femenil Raw:

"Sasha Banks intentará unirse a su compañera de equipo Bayley para convertirse en doble campeona en The Horror Show en Extreme Rules cuando desafíe a Asuka, campeona Raw.

The Boss, que ya es campeona de parejas WWE, escuchó a "The Role Model" describir lo grandioso que es ser una doble campeona y decidió que quería experimentarlo por sí misma. Después de derrotar a The IIconics para retener el campeonato de parejas, Banks retó a Asuka, que estaba feliz de aceptar el desafío antes de intentar luchar contra las Campeonas de Parejas WWE. Sin embargo, mientras Asuka se centró en Bayley, The Boss vio la apertura perfecta para aplicar el Bank Statement sobre la campeona, enviando un gran mensaje antes de su enfrentamiento por el título.

¿Se convertirá Banks en un doble campeona, o Asuka continuará reinando en la marca roja? ¡Descúbrelo en The Horror Show en Extreme Rules, transmitido el domingo 19 de julio a las 7 ET / 4 PT en la galardonada WWE Network!"

Si bien tenemos hasta el momento cuatro encuentros confirmados para "The Horror Show at Extreme Rules", aún hay dos semanas por delante donde se pueden programar otras luchas. En función de lo que se ha estado viendo en las historias televisivas, los siguientes encuentros bien podrían suceder este 19 de julio:

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. Cesaro y Shinsuke Nakamura

Randy Orton vs. Big Show

Matt Riddle vs. King Corbin

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. Bobby Lashley