La luchadora es una de las más destacadas actualmente en el elenco femenil de AEW. Poco a poco se está abriendo un hueco en esta nueva empresa y parece que más tarde o más temprano va a encontrar la manera de luchar por el título. Pero esta aventura queda a un lado ahora, cuando Big Swole llama cobarde a WWE por su esposo, Cedric Alexander. Pero no lo hace porque el imperio McMahon no lo esté manejando demasiado bien, porque lo pusiera en un segundo plano poco después de darle un impulso. Lo hace porque quiere que lo pongan en el bando de los rudos.

Cabe mencionarse que Swole no se saca esto de la manga pues la misma empresa ha dado pie para que muchos piensen que quien fuera Campeón de Peso Crucero, antes de que este título perteneciera a NXT, va a convertirse en villano en algún momento próximo. Porque anoche pudo verse como tuvo una charla con MVP, que parece estar dando comienzo a una facción. Este no lo convenció pero quizá le hizo pensar que lo mejor sería dar un vuelco a su carrera. Sobre todo teniendo en cuenta precisamente lo mencionad antes, que cualquier empuje que estaba teniendo ha desaparecido.

NOW | "I don't understand why you're holding yourself back!" - @The305MVP to @CedricAlexander! #WWERaw #WWEAustralia pic.twitter.com/D0fRHIxCRz

— WWE Australia (@WWEAustralia) July 7, 2020