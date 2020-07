No está sabiendo encontrar su hueco por su cuenta, aunque cualquiera hubiera adelantado que sería la más exitosa de las tres después del fin del Riott Squad. Pero entre lesiones, Era Covid y el mal manejo por parte de WWE tanto de ella como de la división femenil no está siendo capaz de sacar su carrera adelante. Y ahora se descubre que Ruby Riott está celosa de Liv Morgan. No es que esta esté triunfando por todo lo alto, ni mucho menos, pero sí que está teniendo más oportunidades. Habrá que volver a esta cuestión dentro de cinco años, pero ninguna de las dos está haciendo demasiado actualmente.

► Ruby Riott está enojada con Liv Morgan

No están haciendo demasiado pero al menos Morgan está ganando de vez en cuando. Riott tiene un récord de cero victorias y doce derrotas desde que volvió a la acción. Esto después de haber perdido ante Billie Kay anoche en Monday Night Raw. Pero más allá de la lucha, que no llevará a ninguna de las dos a tener ninguna historia entre ellas, queremos destacar las palabras que la amante de los tatuajes dedicó a su ex mejor amiga en el programa posterior, Raw Talk.

“Mucha gente dice que abandoné a Liv, pero esa no es la verdad. Estuve fuera por 10 meses. Cuando me fui, era la líder de Riott Squad y cuando volví la vi a ella floreciendo por su cuenta. Vi que ella estaba prosperando. Se estaba convirtiendo en una mujer por sí misma, me di cuenta de que ya no me necesitaba y eso me hizo enojar.

"A veces lucho con mis puños y no con mis sentimientos, no lo sé. Luego, cuando me venció, me di cuenta de que tal vez no me necesitaba en absoluto. Desde entonces he tenido mala suerte. No he podido conseguir una victoria desde que regresé. Es complicado, no puedo... He tratado de ponerme en contacto con ella para hablar, pero no puedo hacerlo".

Estas declaraciones parecen adelantar que las dos van a continuar con su rivalidad. Esto puede ser interesante si de verdad reciben una oportunidad por parte de la empresa para tener una trama interesante y relevante. Pero si no es el caso no va a ser bueno para ninguna de las dos. Ni siquiera para quien sea que salga triunfante de la historia porque lo habrá hecho después de unas semanas, o meses, en algo sin ningún interés.