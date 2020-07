Luego de los eventos del último Monday Night Raw, donde tuvimos el regreso al ring de Rey Mysterio, quien ya contó con el alta médica para competir y disputó su combate junto a Kevin Owens en contra de Seth Rollins y su discípulo Murphy, y que representó la oportunidad para la selección de la estipulación para el encuentro entre Mysterio y Rollins, la cual el enmascarado indicó que sería una lucha de "Ojo por ojo".

Esta mañana, WWE explicó en qué consiste este encuentro de "Ojo por ojo" que se llevará a cabo en The Horror Show at Extreme Rules, indicando que "un ganador solo se puede determinar cuando extraiga el ojo del oponente."

Resulta un poco difícil de pensar cómo sería el hecho de "extraer un ojo del rival" en el combate que sostendrán Seth Rollins y Rey Mysterio; sin embargo, muchos fanáticos que miran tanto WWE como AEW se pudieron percatar de haber visto esa estipulación antes, e inclusive, Chris Jericho también reconoció la estipulación, porque ya ha visto ese tipo de encuentro también en este año.

Chris Jericho publicó en su cuenta de Twitter esta tarde, después de que WWE hiciera oficial su encuentro de "Ojo por ojo" para The Horror Show en Extreme Rules. No dijo mucho, pero sí fue claro en su breve mensaje.

Le Champion se atribuyó la idea al decir "de nada". También incluyó la fecha en la que esa misma estipulación se usó en AEW Dynamite el 12 de febrero de 2020, cuando Jon Moxley se enfrentó a Santana.

Eye for an eye match? You’re welcome.... #AEWDynamite 2/12/20 @AEWrestling pic.twitter.com/QIrgW3Phez

— Chris Jericho (@IAmJericho) July 7, 2020