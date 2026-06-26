WWE regresa este viernes 26 de junio de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la O2 Arena, en Londres, Inglaterra. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.

► El pasado viernes en SmackDown

CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes retuvo ante Gunther (***) CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE II: Gunther venció a por DQ Cody Rhodes CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante MFT (**) Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (***) Jey Uso venció a Je’ Von Evans (** 1/2) Liv Morgan venció a Charlotte Flair (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 26 de junio de 2026

CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) vs. Nathan Frazer.

Rey Fénix (c) vs. Nathan Frazer. Paige vs. Jacy Jayne.

Giulia vs. Kiana James.

Jade Cargill vs. Chelsea Green.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 26 de junio de 2026.

Horario (referencia): 18:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: O2 Arena, en Londres, Inglaterra

Región / Ciudad Hora local Plataforma

México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 6:00 PM Netflix

México — Frontera Norte (33 municipios) 7:00 PM Netflix

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 6:00 PM Netflix

Panamá 7:00 PM Netflix

Colombia, Perú, Ecuador 7:00 PM Netflix

Venezuela, Bolivia 8:00 PM Netflix

Chile (Santiago) 8:00 PM Netflix

Argentina, Uruguay, Paraguay (Asunción), Brasil (Brasilia) 9:00 PM Netflix

Puerto Rico, República Dominicana 8:00 PM Netflix

Canadá — Toronto / Montreal 8:00 PM ET Netflix

Canadá — Saskatchewan 6:00 PM Netflix

Estados Unidos — Nueva York (ET) 8:00 PM ET USA Network

Estados Unidos — Chicago (CT) 7:00 PM CT USA Network

Estados Unidos — Denver (MT) 6:00 PM MT USA Network

Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 5:00 PM PT USA Network

Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 5:00 PM USA Network

Estados Unidos — Hawaii 2:00 PM USA Network

Reino Unido (Londres) 1:00 AM (sábado) Netflix

España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 2:00 AM (sábado) Netflix / DAZN

Islas Canarias 1:00 AM (sábado) Netflix

India (Nueva Delhi) 5:30 AM (sábado) Netflix / SonyLIV

Filipinas (Manila) 8:00 AM (sábado) Netflix

Japón (Tokio) 9:00 AM (sábado) ABEMA / Netflix

Australia — Sídney 10:00 AM (sábado) Netflix / Binge