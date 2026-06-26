WWE SmackDown 26 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE SmackDown 26 de junio 2026 | Rey Fénix vs. Nathan Frazer

WWE regresa este viernes 26 de junio de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la O2 Arena, en Londres, Inglaterra. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.

► El pasado viernes en SmackDown

  1. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes retuvo ante Gunther (***)
  2. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE II: Gunther venció a  por DQ Cody Rhodes
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante MFT (**)
  4. Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (***)
  5. Jey Uso venció a Je’ Von Evans (** 1/2)
  6. Liv Morgan venció a Charlotte Flair (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 26 de junio de 2026

Cobertura y resultados WWE SmackDown 26 de junio 2026 | Rey Fénix vs. Nathan Frazer
WWE SmackDown 26 de junio 2026.
  • CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) vs. Nathan Frazer.
  • Paige vs. Jacy Jayne.
  • Giulia vs. Kiana James.
  • Jade Cargill vs. Chelsea Green.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 26 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: O2 Arena, en Londres, Inglaterra

Región / Ciudad
Hora local
Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
6:00 PM
Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios)
7:00 PM
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
6:00 PM
Netflix
Panamá
7:00 PM
Netflix
Colombia, Perú, Ecuador
7:00 PM
Netflix
Venezuela, Bolivia
8:00 PM
Netflix
Chile (Santiago)
8:00 PM
Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay (Asunción), Brasil (Brasilia)
9:00 PM
Netflix
Puerto Rico, República Dominicana
8:00 PM
Netflix
Canadá — Toronto / Montreal
8:00 PM ET
Netflix
Canadá — Saskatchewan
6:00 PM
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
8:00 PM ET
USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT)
7:00 PM CT
USA Network
Estados Unidos — Denver (MT)
6:00 PM MT
USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
5:00 PM PT
USA Network
Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
5:00 PM
USA Network
Estados Unidos — Hawaii
2:00 PM
USA Network
Reino Unido (Londres)
1:00 AM (sábado)
Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
2:00 AM (sábado)
Netflix / DAZN
Islas Canarias
1:00 AM (sábado)
Netflix
India (Nueva Delhi)
5:30 AM (sábado)
Netflix / SonyLIV
Filipinas (Manila)
8:00 AM (sábado)
Netflix
Japón (Tokio)
9:00 AM (sábado)
ABEMA / Netflix
Australia — Sídney
10:00 AM (sábado)
Netflix / Binge
Nueva Zelanda — Auckland
12:00 PM (sábado)
Netflix

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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