WWE regresa este viernes 26 de junio de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la O2 Arena, en Londres, Inglaterra. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.
► El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes retuvo ante Gunther (***)
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE II: Gunther venció a por DQ Cody Rhodes
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante MFT (**)
- Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (***)
- Jey Uso venció a Je’ Von Evans (** 1/2)
- Liv Morgan venció a Charlotte Flair (***)
► Momentos clave
- Cody Rhodes fue por una rana saltando desde la ceja. Gunther se sujetó de las cuerdas. Sami Zayn lo pateó para que las soltara y contó los tres segundos.
- Talla y Priest forcejeaban afuera del ring y Tama Tonga se distrajo con ellos, lo cual fue aprovechado por R-Truth para robarse la victoria con una rápida rodada para Tama Tonga, mientras el réferi contaba los tres segundos.
- Carmelo Hayes resistió y volvió a derribar a Ricky Saints con un Codebreaker, pero en un nuevo forcejeo, Ricky hizo que Melo impactara contra el metal y aprovechó para finalmente llevarse la victoria por cuenta de tres.
- Je’Von Evans respondió con una patada voladora, pero Jey Uso se levantó rápido e impidió el OG Cutter, derribándolo. Jey remató con una plancha y selló su pase a la final, dejando a Je’Von tendido en la lona mientras el réferi contaba la cuenta de tres.
- Charlotte Flair intentó un látigo irlandés, pero su rodilla simplemente cedió antes de llegar a la esquina. Aun así, logró mantenerse en pie hasta que Liv Morgan la atrapó en un medio cangrejo y Flair no tuvo más opción que rendirse.
► Cartelera WWE SmackDown 26 de junio de 2026
- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) vs. Nathan Frazer.
- Paige vs. Jacy Jayne.
- Giulia vs. Kiana James.
- Jade Cargill vs. Chelsea Green.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 26 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: O2 Arena, en Londres, Inglaterra
Región / Ciudad
Hora local
Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
6:00 PM
Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios)
7:00 PM
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
6:00 PM
Netflix
Panamá
7:00 PM
Netflix
Colombia, Perú, Ecuador
7:00 PM
Netflix
Venezuela, Bolivia
8:00 PM
Netflix
Chile (Santiago)
8:00 PM
Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay (Asunción), Brasil (Brasilia)
9:00 PM
Netflix
Puerto Rico, República Dominicana
8:00 PM
Netflix
Canadá — Toronto / Montreal
8:00 PM ET
Netflix
Canadá — Saskatchewan
6:00 PM
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
8:00 PM ET
USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT)
7:00 PM CT
USA Network
Estados Unidos — Denver (MT)
6:00 PM MT
USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
5:00 PM PT
USA Network
Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
5:00 PM
USA Network
Estados Unidos — Hawaii
2:00 PM
USA Network
Reino Unido (Londres)
1:00 AM (sábado)
Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
2:00 AM (sábado)
Netflix / DAZN
Islas Canarias
1:00 AM (sábado)
Netflix
India (Nueva Delhi)
5:30 AM (sábado)
Netflix / SonyLIV
Filipinas (Manila)
8:00 AM (sábado)
Netflix
Japón (Tokio)
9:00 AM (sábado)
ABEMA / Netflix
Australia — Sídney
10:00 AM (sábado)
Netflix / Binge
Nueva Zelanda — Auckland
12:00 PM (sábado)
Netflix