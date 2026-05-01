La marca azul de WWE regresa este viernes 1 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma.

► El pasado viernes en SmackDown

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Tiffany Stratton venció a Giulia (*** 1/2) Paige y Brie Bella vencieron por DQ a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** /12) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth (c) retuvieron ante Tama Tonga y JC Mateo (***) Danhausen venció a The Miz (***) Rhea Ripley venció por DQ a Jacy Jayne (*** 1/2) Jacob Fatu venció a Solo Sikoa (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 1 de mayo de 2026

Jacy Jayne vs. Charlotte Flair.

Debut de Ricky Saints.

Tiffany Stratton celebra ser la nueva Campeona de los Estados Unidos.

Cody Rhodes estará presente.

► Horarios para ver WWE SmackDown en vivo

Fecha: viernes 1 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: BOK Center, Tulsa, Oklahoma.