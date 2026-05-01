La marca azul de WWE regresa este viernes 1 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma.
► El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Tiffany Stratton venció a Giulia (*** 1/2)
- Paige y Brie Bella vencieron por DQ a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** /12)
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth (c) retuvieron ante Tama Tonga y JC Mateo (***)
- Danhausen venció a The Miz (***)
- Rhea Ripley venció por DQ a Jacy Jayne (*** 1/2)
- Jacob Fatu venció a Solo Sikoa (****)
► Momentos clave
- Tiffany Stratton destronó a Giulia y se convirtió en la nueva Campeona de los Estados Unidos WWE en una lucha llena de altibajos y violencia. La coronación llegó cuando Stratton ejecutó el Prettiest Moonsault Ever y el réferi contó la cuenta de tres.
- Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid) debutaron en SmackDown en una lucha no titular entre Paige y Brie Bella contra Charlotte Flair y Alexa Bliss. El debut ocurrió cuando Jacy Jayne apareció atacando a Paige, y luego sus compañeras llegaron para dejar tendidas a las cuatro luchadoras.
- Damian Priest y R-Truth retuvieron el Campeonato de Parejas WWE ante Tama Tonga y JC Mateo en una defensa titular llena de interferencias. La retención se concretó cuando Priest y Truth atacaron en equipo con un destrozacara que dejó sin oportunidad a Mateo.
- Danhausen venció a The Miz. La victoria llegó cuando Danhausen lanzó una maldición, explotó pirotecnia, y aprovechó el caos para aplicar una rodada a espaldas.
- Rhea Ripley venció por descalificación a Jacy Jayne tras un reto abierto de la nueva Campeona WWE, que fue respondido por Fatal Influence. El final ocurrió cuando Fallon Henley evitó con un golpe a la pierna que Rhea aplicara el Riptide, y el réferi no dudó en descalificar a Jacy Jayne.
► Cartelera WWE SmackDown 1 de mayo de 2026
- Jacy Jayne vs. Charlotte Flair.
- Debut de Ricky Saints.
- Tiffany Stratton celebra ser la nueva Campeona de los Estados Unidos.
- Cody Rhodes estará presente.
► Horarios para ver WWE SmackDown en vivo
Fecha: viernes 1 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: BOK Center, Tulsa, Oklahoma.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix