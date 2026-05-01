WWE SmackDown 1 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE SmackDown 1 de mayo de 2026 | Jacy Jayne vs. Charlotte Flair

La marca azul de WWE regresa este viernes 1 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el  BOK Center, en Tulsa, Oklahoma.

► El pasado viernes en SmackDown

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Tiffany Stratton venció a Giulia (*** 1/2)
  2. Paige y Brie Bella vencieron por DQ a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** /12)
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth (c) retuvieron ante Tama Tonga y JC Mateo (***)
  4. Danhausen venció a The Miz (***)
  5. Rhea Ripley venció por DQ a Jacy Jayne (*** 1/2)
  6. Jacob Fatu venció a Solo Sikoa (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 1 de mayo de 2026

Cobertura y resultados WWE SmackDown 1 de mayo de 2026 | Jacy Jayne vs. Charlotte Flair
WWE SmackDown 1 de mayo de 2026.
  • Jacy Jayne vs. Charlotte Flair.
  • Debut de Ricky Saints.
  • Tiffany Stratton celebra ser la nueva Campeona de los Estados Unidos.
  • Cody Rhodes estará presente.

► Horarios para ver WWE SmackDown en vivo

Fecha: viernes 1 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: BOK Center,  Tulsa, Oklahoma.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network
Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Hawaii 17:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Canadá — Saskatchewan 20:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 01:00 (sábado) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (sábado) Netflix / DAZN
Islas Canarias 01:00 (sábado) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (sábado) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 08:00 (sábado) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (sábado) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (sábado) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (sábado) Sky NZ / Netflix

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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