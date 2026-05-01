AEW Collision se presento en el Peoria Civic Center, en Peoria, Illinois (anteriormente llamado Peoria Civic Center Arena), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Bradley Braves de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly (c) retuvieron ante Andrade el Ídolo, Hechicero y Lance Arcer (****) David Finlay, Clark Connors, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2) Kris Statlander venció a B3cca (** 1/2) Rush venció a Adam Priest (*** 1/2) Thekla y Skye Blue vencieron a Alex Windsor y Persephone (****) CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry (c) retuvo ante El Clon (**** 1/2) Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Chris Jericho, Bobby Lashley y Shelton Benjamin (**** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

Kevin Knight ganó el Campeonato TNT en el Casino Gauntlet Match de AEW Dynasty, pero eso no fue el mayor triunfo de su carrera. Lo fue el conseguido el miércoles pasado, cuando retuvo el título ante MJF. Ahora, tres días después, Knight volverá a exponer la corona, esta vez ante Hook, quien quiere vengar la afrenta que Knight (junto a ‘Speedball’ Mike Bailey y ‘Hangman’ Adam Page) le infringió a The Opps al ganarles el Campeonato Mundial de Tríos AEW. El problema para HOOK es que Knight acaba de demostrar que puede sobrevivir al luchador más peligroso y encontrar la forma de ganar.

Anna Jay está de regreso y su primera acción es ir directamente por el Campeonato TBS, en poder de Willow Nightingale, quien llega como una de las campeonas más activas de la empresa, consolidando un reinado que la está posicionando como la referencia de su división.

‘Jungle’ Jack Perry expondrá el Campeonato Nacional AEW ante Máscara Dorada. La semana pasada Perry retuvo ante El Clon, y esta semana tiene enfrente a uno de los elementos más espectaculares del CMLL.

La Bang Bang Gang (Juice Robinson y Ace Austin) enfrentará a los Death Riders (Wheeler Yuta y Daniel García). Dos facciones que operan en frecuencias completamente distintas.

Además, los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y PAC) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors) enfrentarán a Top Flight (Dante y Darius Martin) y The Rascalz (Dezmond Xavier, Myron Reed y Zachary Wentz). Con Moxley dentro del combate, el nivel de peligrosidad del bando rudo sube de forma exponencial.