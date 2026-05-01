The Rock es detenido por la policía: ¿maldición de Danhausen?

Dwayne “The Rock” Johnson vivió un momento inusual luego de ser detenido en un control de tráfico debido a que su vehículo tenía los cristales tintados, de acuerdo con información de TMZ.

El incidente ocurrió poco después de que “El Campeón del Pueblo” asistiera a la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood para acompañar a su amigo Stanley Tucci, en un evento público que transcurrió sin contratiempos.

En el video que circula en redes, se observa a The Rock entregando su licencia y registro al oficial, manteniendo una conversación tranquila antes de recibir el comprobante correspondiente, sin que la situación pasara a mayores.

🚓 Dwayne «The Rock» Johnson was pulled over by police after a Walk of Fame event. Video: https://t.co/eMrZCo9NA7 pic.twitter.com/qwNlg1dtTv — TMZ (@TMZ) May 1, 2026

► Danhausen quiere “maldecirlo”… y parece que hizo efecto

El momento ha llamado la atención entre fans de WWE, ya que recientemente Danhausen aseguró que le gustaría “maldecir” a The Rock, sumándolo a su peculiar lista de víctimas dentro de la empresa.

Aunque se trata de una coincidencia, seguidores no tardaron en relacionar el incidente con la narrativa del excéntrico luchador, quien ha “afectado” a figuras como Dominik Mysterio y The Miz en semanas recientes.

► The Rock sigue enfocado en Hollywood

Hasta el momento, The Rock no ha emitido comentarios sobre lo sucedido, manteniendo su enfoque en sus proyectos cinematográficos.

El actor finalizó recientemente el rodaje de “Jumanji: El mundo abierto”, cinta que actualmente se encuentra en etapa de posproducción.