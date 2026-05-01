Danhausen quiere maldecir a The Rock

Desde su arribo a WWE, Danhausen ha encontrado una forma muy particular de hacerse notar: “maldecir” a luchadores, celebridades y figuras de autoridad, generando consecuencias inesperadas en cada uno de ellos.
Su personaje, que mezcla humor y rareza ha ido tomando fuerza semana a semana, convirtiéndose en un elemento bastante llamativo dentro de la programación, especialmente por la forma en que sus intervenciones terminan afectando resultados y segmentos clave.
- Tras su lesión, no hay fecha para el regreso de Stephanie Vaquer
- Mike Johnson: «En TKO no gustan de los personajes oscuros en WWE»
- Nashville quiere WrestleMania 44: Confirmada la puja por el evento en 2028
En entrevista con Michael Fairman, Danhausen fue cuestionado sobre a quién le gustaría maldecir en WWE, y su respuesta no pasó desapercibida: apuntó directamente a The Rock, miembro de la mesa directiva de TKO y una de las figuras más poderosas dentro de la empresa.
Bueno, ¿cuenta Rock The Dwayne Johnson? Él.”
► Las “maldiciones” de Danhausen en WWE
Desde su debut, varios nombres han sido víctimas del peculiar efecto de Danhausen:
- Dominik Mysterio: perdió el Campeonato Intercontinental tras ser “maldecido”.
- El Grande Americano: fue atacado en backstage y no pudo competir por el mismo título.
- The Miz: terminó siendo golpeado por Jelly Roll.
- Grayson Waller: cayó derrotado ante Je’Von Evans días después.
- IShowSpeed: perdió una carrera contra el propio Danhausen.
- Kit Wilson: también fue derrotado por Jelly Roll.
- Dan Engler: no pudo completar una cuenta de tres.
- Maryse: terminó humillada en un segmento con pastel.
► Danhausen gana popularidad en WWE
Más allá del tono cómico, WWE ha comenzado a integrar a Danhausen en momentos clave de sus programas. Actualmente está en una historia con The Miz, la cual parece que podría tener como resultado una lucha directa entre ambos,