Danhausen quiere maldecir a The Rock

por
Danhausen

Desde su arribo a WWE, Danhausen ha encontrado una forma muy particular de hacerse notar: “maldecir” a luchadores, celebridades y figuras de autoridad, generando consecuencias inesperadas en cada uno de ellos.

Su personaje, que mezcla humor y rareza ha ido tomando fuerza semana a semana, convirtiéndose en un elemento bastante llamativo dentro de la programación, especialmente por la forma en que sus intervenciones terminan afectando resultados y segmentos clave.

En entrevista con Michael Fairman, Danhausen fue cuestionado sobre a quién le gustaría maldecir en WWE, y su respuesta no pasó desapercibida: apuntó directamente a The Rock, miembro de la mesa directiva de TKO y una de las figuras más poderosas dentro de la empresa.

Bueno, ¿cuenta Rock The Dwayne Johnson? Él.”

WWE SMACKDOWN 24 de abril 2026.
WWE SMACKDOWN 24 de abril 2026.

Las “maldiciones” de Danhausen en WWE

Desde su debut, varios nombres han sido víctimas del peculiar efecto de Danhausen:

  • Dominik Mysterio: perdió el Campeonato Intercontinental tras ser “maldecido”.
  • El Grande Americano: fue atacado en backstage y no pudo competir por el mismo título.
  • The Miz: terminó siendo golpeado por Jelly Roll.
  • Grayson Waller: cayó derrotado ante Je’Von Evans días después.
  • IShowSpeed: perdió una carrera contra el propio Danhausen.
  • Kit Wilson: también fue derrotado por Jelly Roll.
  • Dan Engler: no pudo completar una cuenta de tres.
  • Maryse: terminó humillada en un segmento con pastel.

Danhausen gana popularidad en WWE

Más allá del tono cómico, WWE ha comenzado a integrar a Danhausen en momentos clave de sus programas. Actualmente está en una historia con The Miz, la cual parece que podría tener como resultado una lucha directa entre ambos,

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos