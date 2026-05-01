Danhausen quiere maldecir a The Rock

Desde su arribo a WWE, Danhausen ha encontrado una forma muy particular de hacerse notar: “maldecir” a luchadores, celebridades y figuras de autoridad, generando consecuencias inesperadas en cada uno de ellos.

Su personaje, que mezcla humor y rareza ha ido tomando fuerza semana a semana, convirtiéndose en un elemento bastante llamativo dentro de la programación, especialmente por la forma en que sus intervenciones terminan afectando resultados y segmentos clave.

En entrevista con Michael Fairman, Danhausen fue cuestionado sobre a quién le gustaría maldecir en WWE, y su respuesta no pasó desapercibida: apuntó directamente a The Rock, miembro de la mesa directiva de TKO y una de las figuras más poderosas dentro de la empresa.

Bueno, ¿cuenta Rock The Dwayne Johnson? Él.”

► Las “maldiciones” de Danhausen en WWE

Desde su debut, varios nombres han sido víctimas del peculiar efecto de Danhausen:

Dominik Mysterio: perdió el Campeonato Intercontinental tras ser “maldecido”.

El Grande Americano: fue atacado en backstage y no pudo competir por el mismo título.

The Miz: terminó siendo golpeado por Jelly Roll.

Grayson Waller: cayó derrotado ante Je’Von Evans días después.

IShowSpeed: perdió una carrera contra el propio Danhausen.

Kit Wilson: también fue derrotado por Jelly Roll.

Dan Engler: no pudo completar una cuenta de tres.

Maryse: terminó humillada en un segmento con pastel.

► Danhausen gana popularidad en WWE

Más allá del tono cómico, WWE ha comenzado a integrar a Danhausen en momentos clave de sus programas. Actualmente está en una historia con The Miz, la cual parece que podría tener como resultado una lucha directa entre ambos,