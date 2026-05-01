Nashville quiere WrestleMania 44: Confirmada la puja por el evento en 2028

La Nashville Convention & Visitors Corp confirmó que está en plátIcas con WWE para llevar WrestleMania a la ciudad en un futuro cercano, muy probablemente WrestleMania 44 en 2028.

Según reportes, la ciudad presentó una oferta formal de $3.5 millones más incentivos fiscales para albergar el evento en el New Nissan Stadium (casa de los Tennessee Titans), cuya inauguración está prevista para febrero de 2027.

► Detalles de la negociación para WrestleMania Nashville

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La confirmación llegó tras reportes de Bryan Alvarez, del Wrestling Observer y fue respaldada por The Tennessean. Fuentes cercanas a la ciudad indican que las pláticas están “en la recta final” y que podría haber un anuncio pronto.

WrestleMania 43 ya está confirmada para Riyadh, Arabia Saudita en 2027. Nashville tenía un acuerdo verbal previo para 2027, pero se cayó por problemas de fechas.

Nick Khan, presidente de WWE, generó expectativa esta semana en una reunión interna de TKO al decir: “Esperen a escuchar el anuncio de dónde será WrestleMania en 2028”.

Nashville ya ha albergado eventos grandes de WWE, como SummerSlam 2022, que fue en el Nissan Stadium actual. El nuevo estadio tendrá una capacidad similar, de cerca de 70,000 espectadores.

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