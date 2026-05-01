DDT: Kaisei Takechi fuera del King of DDT 2026 por apendicitis

El popular luchador y miembro del grupo musical THE RAMPAGE, Kaisei Takechi, tenía previsto competir en el torneo de eliminación directa «King of DDT 2026» de DDT Pro Wrestling.

► Una enfermedad, causa de la baja de Kaisei Takechi

Kaisei Takechi fue diagnosticado con apendicitis aguda, por lo que el también Novato del Año de Tokyo Sports 2025 tuvo que retirarse de la competición de este año.

Mediante un comunicado, DDT hizo oficial la ausencia de Takechi:

El luchador Kaisei Takechi fue diagnosticado con apendicitis aguda tras acudir al médico por dolor abdominal. Por consiguiente, no podrá participar en «KING OF DDT 2026», torneo en el que estaba inscrito. Pedimos disculpas a todos los aficionados por las molestias que esto pueda ocasionar. Agradecemos su comprensión. Se anunciará un luchador sustituto en cuanto se tome una decisión.

No pasó mucho tiempo para que se revelara que Kazuki Hirata será el luchador que tome el lugar de Kaisei Takechi.

Este es el retorno de Kazuki Hirata al torneo King of DDT luego de seis años. De esta manera, el primer duelo oficial de Hirata será contra Danshoku Dieno en la primera ronda del King of DDT 2026; sin duda esta será una batalla hilarante y llena de absurdos. La competencia arranca el 4 de mayo en el Tokyo Korakuen Hall.