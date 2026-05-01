Rossy Ogawa habla sobre la salida de Utami Hayashishita

Luego de fallar en su intento por conquistar el Campeonato Mundial Marigold, Utami Hayashishita dio la sorpresa de que abandonaría Marigold, estableciendo que su último combate con la empresa será el 23 de mayo.

► Rossy Ogawa se manifestó con respecto a la salida de Utami Hayashishita

Tras esta noticia, Rossy Ogawa, propietario y presidente de Marigold, habló ante los medios con cierto enojo, ya que mencionó que si Hayashishita no deseaba continuar con la empresa, no tenía sentido intentar retenerla. Especificó que él no perseguía a quienes se marchaban.

En su declaratoria, Ogawa mencionó:

En una empresa de lucha libre profesional, si hay 10 nuevos reclutas, es natural que 10 personas se vayan o se retiren. Si te preocupas por eso, no puedes dirigir la empresa. No intentaré retenerla. Al fin y al cabo, si quiere irse, significa que ya no quiere estar aquí. No tiene sentido intentar retenerla. No perseguimos a quienes se van. Pero no sirve de nada centrarse solo en lo negativo. En momentos como estos, debemos convertir una crisis en una oportunidad. Lo único que podemos hacer es confiar en que los luchadores lo den todo.

Sin duda alguna, la partida de Utami Hayashishita es un golpe fuerte para Marigold, que actualmente se ha visto afectada con sensibles bajas por lesión como Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki y Erina Yamanaka, y no se sabe cuanto tiempo tardarán en restablecerse.