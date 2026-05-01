Tras su lesión, no hay fecha para el regreso de Stephanie Vaquer

Stephanie Vaquer fue sacada de la programación de WWE tras un brutal ataque backstage por parte de The Judgment Day (Raquel Rodriguez y Roxanne Pérez, con Liv Morgan al frente). El segmento, emitido en el episodio de Monday Night Raw del 27 de abril, terminó con Pérez impactando una caja de equipo contra el hombro de Vaquer.

► La lesión de Stephanie Vaquer es más seria de lo esperado

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Más tarde en el programa, Michael Cole informó que “La Primera” sufrió un esguince de segundo grado en la articulación acromioclavicular del hombro, y que estaría fuera de acción “por un tiempo”.

El ángulo se creó precisamente porque Vaquer está lesionada, cancelando incluso un posible combate de revancha contra Liv Morgan en Backlash.

Según reportes Fightful Select, Vaquer estará fuera “por el futuro previsible” y no hay fecha estimada para su regreso. Internamente en WWE se especula con un mínimo de seis semanas, aunque esto no está confirmado. Hay optimismo moderado de que pueda estar lista para SummerSlam.

Un esguince AC de grado II suele requerir entre 3-6 semanas de recuperación inicial y 6-12 semanas para volver a actividades de alto impacto como la lucha libre.

Este es el segundo período de inactividad por lesión en 2026 para la chilena, que ya había lidiado con una lesión en el tobillo a principios de año.

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