DOUKI se rebela y no participará en el BOSJ 33

La superestrella de New Japan Pro Wrestling y actual Campeón de Peso Jr. IWGP, Douki, dio a conocer que no competirá en el torneo «Best of the Super Jr. 33«, que pronto comenzará.

► Douki desaira al BOSJ 33

Luego de defender por cuarta vez el título, ante el veterano Tiger Mask IV, en el curso de la función «Wrestling Hizen no Kuni», el monarca hizo una insólita declaración.

La empresa del león ya había anunciado con antelación, que Douki competiría en la edición 33 del torneo «Best of the Super Jr.» como uno de los 20 luchadores involucrados en la justa que arranca el 14 de mayo.

Uno de los motivos que lo impulsaron a tomar esta decisión, es que la competencia está diseñada para que el vencedor reciba como premio una oportunidad por el Campeonato de Peso Jr. IWGP, en su poder. Al continuar como monarca, Douki sintió el derecho de boicotear la competencia, negándose a participar.

Además, Douki señaló que no continuará luchando en la gira Road to Wrestling Dontaku, previa a los eventos de Wrestling Dontaku que tendrán lugar el 3 y 4 de mayo en Fukuoka.