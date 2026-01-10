Stephanie Vaquer está lesionada, pero no cederá el título

Durante el reciente Monday Night RAW, Stephanie Vaquer lució con una bota de protección en su pie y se dirigió al ring para brindar un segmento en el que reveló que que sufrió una lesión de tobillo durante su defensa del título en la triple amenaza contra Raquel Rodríguez y Nikki Bella, pero afirmó que la lesión no la detendría en 2026. Tras su discurso, Rodríguez atacó a la campeona y le apuntó al tobillo, incrementando aún más su daño.

► Stephanie Vaquer tiene una lesión en el tobillo

Ha surgido un nuevo informe de Fightful Select este viernes, mencionando que «La Primera» está efectivamente lesionada, aunque se desconoce la gravedad de la lesión. El medio informó que está lista para tener contacto, tal como se vio en el ataque de Rodríguez, primero en el ring y luego en un segmento tras bastidores poco después, lo cual explica el hecho de que no se haya tomado la decisión de despojarla de su Campeonato Mundial Femenil y el ataque sufrido le permitirá ausentarse un tiempo de las pantallas para culminar su recuperación.

Stephanie Vaquer publicó una historia de Instagram mostrando hematomas en su tobillo hinchado, y en otra mostró a un médico de la WWE aplicando terapia de luz roja en la zona afectada, reflejando la realidad que está viviendo en la actualidad. Luego, recurrió a su cuenta de X para recordarles a todos que en este año les recordará a todos que ella es la campeona, lo cual sería otro indicativo de que no renunciará a su título a pesar de su revés actual.

«En el 2026, seguiré recordándoles a todos que el nombre de la campeona es Stephanie Vaquer.»