DDT: Participantes para «King of DDT 2026»

DDT Pro Wrestling dio a conocer los nombres de los 16 luchadores que participarán en su magno torneo anual individual de eliminación directa «King of DDT 2026»

► «King of DDT 2026» – Participantes

La primera ronda del King of DDT 2026 dará inicio el 4 de mayo en el Tokyo Korakuen Hall, y la segunda ronda tendrá lugar el 9 de mayo en el Shinjuku FACE. Las semifinales y la final se decidirán el 31 de mayo, de nuevo en el Korakuen Hall.

Para esta edición, se tienen contemplados cuatro debuts; se trata de Kaisei Takechi, Junta Miyawaki, Kazuma Sumi y Minoru Suzuki. Sin duda, el fiero Suzuki es uno de los atractivos del torneo a pesar de su veteranía.

Hay que recordar que el vencedor de la justa, ganará la oportunidad de contender por el Campeonato de Peso Abierto KO-D ante Yuki Ueno, el actual monarca. Kazusada Higuchi fue el vencedor del año pasado, pero ya no fue incluido tras el anuncio de su retiro.

Los dieciséis luchadores participantes son:

HARASHIMA

Danshoku Dieno

MAO (ganador de 2024)

Chris Brookes (ganador de 2023)

Yukio Naya

KANON

Takeshi Masada

Hideki Okatani

To-y

Shinya Aoki

Yuya Koroku

Daichi Sato

Kaisei Takechi

Junta Miyawaki

Kazuma Sumi

Minoru Suzuki