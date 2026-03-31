DDT: Participantes para «King of DDT 2026»

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DDT Pro Wrestling dio a conocer los nombres de los 16 luchadores que participarán en su magno torneo anual individual de eliminación directa «King of DDT 2026»

► «King of DDT 2026» – Participantes

La primera ronda del King of DDT 2026 dará inicio el 4 de mayo en el Tokyo Korakuen Hall, y la segunda ronda tendrá lugar el 9 de mayo en el Shinjuku FACE. Las semifinales y la final se decidirán el 31 de mayo, de nuevo en el Korakuen Hall.

Para esta edición, se tienen contemplados cuatro debuts; se trata de Kaisei Takechi, Junta Miyawaki, Kazuma Sumi y Minoru Suzuki. Sin duda, el fiero Suzuki es uno de los atractivos del torneo a pesar de su veteranía.

Hay que recordar que el vencedor de la justa, ganará la oportunidad de contender por el Campeonato de Peso Abierto KO-D ante Yuki Ueno, el actual monarca. Kazusada Higuchi fue el vencedor del año pasado, pero ya no fue incluido tras el anuncio de su retiro.

Los dieciséis luchadores participantes son:

  • HARASHIMA
  • Danshoku Dieno
  • MAO (ganador de 2024)
  • Chris Brookes (ganador de 2023)
  • Yukio Naya
  • KANON
  • Takeshi Masada
  • Hideki Okatani
  • To-y
  • Shinya Aoki 
  • Yuya Koroku
  • Daichi Sato
  • Kaisei Takechi
  • Junta Miyawaki
  • Kazuma Sumi
  • Minoru Suzuki

 

 

 

LA LUCHA SIGUE...
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