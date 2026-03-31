DDT: Participantes para «King of DDT 2026»

DDT Pro Wrestling dio a conocer los nombres de los 16 luchadores que participarán en su magno torneo anual individual de eliminación directa «King of DDT 2026»
► «King of DDT 2026» – Participantes
La primera ronda del King of DDT 2026 dará inicio el 4 de mayo en el Tokyo Korakuen Hall, y la segunda ronda tendrá lugar el 9 de mayo en el Shinjuku FACE. Las semifinales y la final se decidirán el 31 de mayo, de nuevo en el Korakuen Hall.
Para esta edición, se tienen contemplados cuatro debuts; se trata de Kaisei Takechi, Junta Miyawaki, Kazuma Sumi y Minoru Suzuki. Sin duda, el fiero Suzuki es uno de los atractivos del torneo a pesar de su veteranía.
Hay que recordar que el vencedor de la justa, ganará la oportunidad de contender por el Campeonato de Peso Abierto KO-D ante Yuki Ueno, el actual monarca. Kazusada Higuchi fue el vencedor del año pasado, pero ya no fue incluido tras el anuncio de su retiro.
Los dieciséis luchadores participantes son:
- HARASHIMA
- Danshoku Dieno
- MAO (ganador de 2024)
- Chris Brookes (ganador de 2023)
- Yukio Naya
- KANON
- Takeshi Masada
- Hideki Okatani
- To-y
- Shinya Aoki
- Yuya Koroku
- Daichi Sato
- Kaisei Takechi
- Junta Miyawaki
- Kazuma Sumi
- Minoru Suzuki